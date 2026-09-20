Por: El Espectador

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El Congreso se alista para debatir la nueva ley de sometimiento propuesta por el gobierno de Abelardo De la Espriella, y en la Comisión Primera ya se percibe un cambio relevante en el enfoque hacia la política de seguridad. De acuerdo con los miembros de la Comisión de Política Criminal, lo que antes se denominó 'paz total' es visto ahora como un periodo de impunidad, percepción compartida tanto por el Congreso como por el gobierno actual. Esta transición es vista como fundamental y han destacado que aún no hay un texto formal de la ley ni detalles concretos sobre la política criminal para el cuatrienio, ya que los primeros lineamientos apenas se discuten y la mayoría de información proviene de declaraciones en redes y medios, donde el gobierno deja claro que "el bandido no va a ser premiado". Según lo expresado, el presidente De la Espriella busca instaurar un gobierno de mano dura y recuperar el control y la seguridad, aunque se espera conocer la propuesta concreta cuando el Gobierno se asiente.

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En términos de descentralización, el presidente ha anunciado proyectos orientados a experimentar con nuevos modelos administrativos en cuatro o cinco municipios principales. De acuerdo con lo explicado, estos proyectos se enmarcarán en la denominada Ley de Competencias, con pilotos que permitirán hacer más ágil y cercano el aparato estatal para los ciudadanos. Se valoran positivamente todas las iniciativas que favorezcan la descentralización, considerando la dificultad que afrontan las regiones para acceder a recursos e inversión del gobierno nacional. El objetivo es que los impuestos recaudados en las regiones beneficien realmente a esas zonas, con ejemplos como la vía Bucaramanga-Bogotá, la cual podría solucionarse con recursos generados en Santander.

Respecto a la articulación entre gobiernos, se reconoce que el gobierno de De la Espriella ha facilitado la interlocución directa sin intermediaciones, lo que permite a los ciudadanos ser escuchados. En proyectos locales, como la veeduría sobre la obra Américo Montanini y la gestión para la reactivación de la vía Bucaramanga-Bogotá, se destaca una mejor disposición del gobierno nacional para abrir las puertas a la gestión de los representantes de la región.

Por otra parte, desde el Centro Democrático se plantea 'adelgazar el Estado' mediante un ajuste presupuestal racional y evitar el gasto innecesario. Como ejemplo, se propone reducir esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que podría significar un ahorro sustancial sin afectar la función de la entidad. Asimismo, se discuten propuestas legislativas para castigar con mayor severidad la instrumentalización de menores de edad en delitos graves, buscando una categorización específica que incremente las penas para los responsables.

Sobre la situación interna del Centro Democrático, se niega una ruptura y se resalta la importancia de la democracia interna y la integración de las agendas regionales en la acción del partido, especialmente de cara a las próximas elecciones regionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el principal enfoque de la nueva ley de sometimiento que propone el gobierno De la Espriella?

El enfoque principal de la ley de sometimiento se orienta a establecer una política de seguridad firme, con mano dura frente a los delitos y evitando premiar a quienes hayan infringido la ley. Aunque todavía no existe un texto formal y la propuesta se conoce solo por declaraciones públicas, la actual administración busca dejar atrás la impunidad y asegurar que quienes cometan delitos respondan ante la justicia, conforme lo han afirmado los voceros en la Comisión de Política Criminal.

¿Qué significa ‘adelgazar el Estado’ según la propuesta del Centro Democrático?

‘Adelgazar el Estado’ consiste en hacer más eficiente el gasto público, evitando duplicidades y eliminando gastos innecesarios, sin afectar la continuidad de los programas y entidades esenciales. De acuerdo con lo explicado, no se trata de desaparecer entidades, sino de dimensionarlas adecuadamente en recursos y funciones. Por ejemplo, la propuesta incluye reducir el personal tercerizado y los esquemas de protección en la Unidad Nacional de Protección (UNP), con lo cual se buscan importantes ahorros presupuestales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.