Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Tolima se encuentra en el foco de atención por el impacto que tendría el recorte presupuestal propuesto en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027. Según lo advirtió Carlos Edward Osorio, representante a la Cámara del Centro Democrático, el departamento sería el segundo más afectado en el país, solo superado por San Andrés. Durante la discusión de este proyecto en el Congreso, Osorio manifestó su preocupación por la reducción significativa en los recursos asignados al Tolima y pidió una revisión detallada de las partidas presupuestales que llegarían a la región.

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De acuerdo con los análisis realizados por el equipo del congresista, la reducción podría superar incluso el 25 %, un porcentaje notablemente mayor al 17 % expresado en las cifras oficiales conocidas hasta el momento. Según las cifras presentadas, Tolima tendría una caída de 300.561 millones de pesos en los recursos regionalizados en relación con el año 2026, lo que representa una disminución del 17,42 %. En este contexto, Osorio solicitó que los funcionarios encargados de discutir el presupuesto reconsideren la asignación para el departamento y revisen las diferencias encontradas entre los cálculos iniciales y el impacto real estimado.

El detalle presentado por el representante muestra recortes relevantes. Para el sector de minas y energía, la reducción sería de 141.341 millones de pesos, lo que equivale a una baja del 60,27 %. En agricultura, el recorte ascendería a 40.466 millones de pesos, con una disminución del 50,22 %. La educación pública se vería igualmente afectada, con una reducción de 39.997 millones de pesos, según las cifras que expuso el congresista durante la discusión.

Frente a este panorama, la bancada del Tolima anunció su compromiso permanente en las discusiones de las comisiones económicas, con el fin de solicitar cambios que beneficien al departamento. La distribución definitiva de los recursos aún puede variar, ya que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 se encuentra en pleno trámite legislativo, lo que deja abierta la puerta a eventuales modificaciones antes de la aprobación final.

El análisis cobra aún más relevancia por el importante respaldo político que el Tolima dio a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de 2026. El candidato obtuvo 425.172 votos en el departamento, equivalentes al 57,83 % de la votación válida y triunfó en 39 de sus 47 municipios. Tolima fue el quinto departamento con mayor número de sufragios para De la Espriella, detrás de Antioquia, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, un dato que resalta dadas las cifras de recorte presupuestal propuestas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Tolima tendría una de las mayores reducciones presupuestales en el 2027?

La posible reducción presupuestal para Tolima, advertida durante el análisis del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, se basa en los cálculos y cifras expuestas por el representante Carlos Edward Osorio, quien señaló que el departamento sería el segundo más afectado después de San Andrés. Según Osorio, los recursos podrían disminuir en más del 25 %, aunque la cifra oficial ronda el 17,42 %. Estas cifras reflejan las partidas presupuestales preliminares presentadas y están sujetas a revisión y debate en el proceso legislativo.

¿Qué sectores serían los más afectados en Tolima por el recorte presupuestal?

De acuerdo con el representante Carlos Edward Osorio, los sectores más golpeados en Tolima serían minas y energía, con una baja de 60,27 % en sus recursos, agricultura, con un recorte del 50,22 %, y educación pública, que tendría una reducción de casi 40.000 millones de pesos. Estas cifras provienen de la discusión actual del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 y hacen parte de las preocupaciones manifestadas por la bancada del departamento.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.