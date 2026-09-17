Por: El Espectador

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La Cámara de Representantes se prepara para analizar con mayor profundidad el grupo de artículos de la reforma pensional que la Corte Constitucional devolvió al Congreso. Aunque este alto tribunal consideró que la mayoría del articulado cumple a cabalidad con los preceptos de la Constitución, dio un plazo de 30 días a la Cámara para subsanar algunos errores de trámite que detectó en el proceso. Según lo registrado por El Espectador, este miércoles la plenaria avaló la conformación de una comisión accidental encargada de estudiar detenidamente el fallo de la Corte y elaborar un informe, que posteriormente será sometido a votación en la Cámara de Representantes. Esta medida, propuesta por los congresistas Jonathan Eduardo Pineda (Centro Democrático) y Simón Molina (Creemos), establece que la comisión estará compuesta por los firmantes y otros miembros designados por la mesa directiva, bajo la coordinación de Pineda.

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El periodo de 30 días comenzó a correr el lunes 14 de septiembre, por lo que se espera que la decisión sobre estos artículos se tome hacia mediados de octubre. Mientras tanto, los artículos que recibieron el visto bueno completo de la Corte Constitucional adquieren validez jurídica y pueden aplicarse en todo el país. Sin embargo, esta aprobación no habilita de forma automática la entrada en vigor del nuevo sistema pensional, ya que el alto tribunal aún debe especificar desde cuándo producirán efecto las disposiciones, y el Gobierno, junto a entidades como Colpensiones y los fondos privados, tendrá que avanzar en la reglamentación y adecuación de sistemas para implementar plenamente la reforma, según consignó El Espectador.

El debate en el Congreso se intensifica, especialmente porque sectores afines al oficialismo han anunciado que presentarán una "contrarreforma pensional" para modificar los aspectos más polémicos de la propuesta impulsada por el llamado Gobierno del cambio. De acuerdo con el senador Hernán Cadavid (Centro Democrático), en la Comisión Séptima ya se prepara un proyecto alternativo que busca modificar elementos esenciales del actual sistema. Cadavid subraya que, aunque se devuelvan unos artículos, los más significativos permanecen aprobados y no pueden modificarse pilares como el semicontributivo —que afecta a quienes no cumplen semanas mínimas— y el umbral de Colpensiones.

Por su parte, integrantes del Pacto Histórico han manifestado su intención de defender los avances logrados y sostener los puntos ya aprobados en la reforma, inclusive ante eventuales intentos de desmontarlos. Gabriel Becerra, representante de esa fuerza, insistió en la importancia de consolidar la reforma tal como está, evitando retrocesos. El próximo escenario estará marcado por un debate intenso sobre los nueve artículos pendientes; de ser modificados, deberán someterse también a la aprobación del Senado para lograr conciliación. La ministra de Trabajo, Natalia López, y el designado presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya, serán figuras clave en este proceso decisorio, así lo resalta la cobertura de El Espectador.

¿Cuándo se sabrá si se aprueban los artículos devueltos de la reforma pensional?

El Congreso tiene hasta mediados de octubre para decidir el futuro de los artículos devueltos por la Corte Constitucional. El tiempo comenzó a correr desde el lunes 14 de septiembre, período durante el cual la comisión accidental debe emitir un informe detallado que la Cámara de Representantes votará, según reporta El Espectador.

¿Qué es el pilar semicontributivo en la reforma pensional?

De acuerdo con lo expuesto en el debate, el pilar semicontributivo es parte central del sistema y afecta a quienes no alcanzan a cumplir el mínimo de semanas requeridas para acceder a los beneficios completos. Según El Espectador, este aspecto no podrá ser modificado, a pesar de las críticas de algunos sectores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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