Por: El Espectador

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Una reciente solicitud dirigida a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha puesto en el centro del debate al magistrado Vladimir Fernández Andrade, miembro de la Corte Constitucional. De acuerdo con el documento entregado por la Red de Veeduría Ciudadana, se solicita que el funcionario sea investigado penal y disciplinariamente. La petición se fundamenta en una serie de comunicaciones conocidas el pasado fin de semana, en las que se observa que Fernández Andrade mantuvo contacto con Olmedo López, quien fuera director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El propósito de la solicitud es que se indague si el magistrado tuvo alguna participación o conocimiento respecto al escándalo de corrupción que se investiga en esa entidad estatal.

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De acuerdo con la petición presentada por la Red de Veeduría Ciudadana, es el Congreso, a través de la Comisión de Acusación, el competente para determinar si hay lugar a una investigación más profunda. El documento remarca que su intención no es afirmar que el magistrado haya cometido un delito, sino que corresponde a los órganos legales definir si existe una responsabilidad penal o disciplinaria. “Se adelante la investigación penal y disciplinaria a fin de determinar si los hechos constituyen o no posibles infracciones de las normas disciplinarias, y de responsabilidad penal”, afirma el texto.

Los hechos están relacionados con información publicada por la Revista Cambio, la cual presentó los intercambios de mensajes en el marco de la investigación sobre corrupción que adelanta la Fiscalía respecto de la Ungrd bajo la administración de Olmedo López. Según el reportaje, ese episodio involucra a seis personas, entre quienes destacan Olmedo López, Sneyder Pinilla y el propio Vladimir Fernández, además de la abogada Irma Solangel Torres, quien hoy se desempeña como conjuez en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En esas comunicaciones se evidencia que, el 9 de enero de 2024, Fernández habría remitido los datos del apartamento de Torres a López, quien a su vez coordinaba el encuentro para la supuesta entrega de dinero, aunque la publicación deja en el aire si el magistrado conocía los motivos específicos de dicha diligencia.

Según las conversaciones expuestas, Olmedo López solicitó a Fernández la dirección exacta del apartamento de Irma Solangel Torres, mientras Sneyder Pinilla y otra persona aguardaban allí. Cambio señala que ni López ni Pinilla sabían, para ese momento, quién recibiría el dinero ni dónde debía entregarse con exactitud, lo que habría motivado ese intercambio de mensajes. La revista también cuestiona por qué la Fiscalía, a pesar de contar presuntamente con esta información, no la tuvo suficientemente en cuenta durante las investigaciones previas.

¿Por qué piden investigar al magistrado Vladimir Fernández Andrade por el escándalo de corrupción en la Ungrd?

La solicitud de investigación contra Fernández Andrade se basa en chats revelados por la Revista Cambio, donde se evidencia comunicación entre él y Olmedo López, exdirector de la Ungrd, en el contexto de una presunta entrega de dinero vinculada a hechos de corrupción. La petición busca determinar si el magistrado tuvo alguna responsabilidad penal o disciplinaria en relación con dichos eventos.

¿Qué es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y cuál es su función en este caso?

La Comisión de Acusación es un órgano de la Cámara de Representantes encargado de investigar a altos funcionarios del Estado, como magistrados de las altas cortes. En este caso, fue solicitada para adelantar indagaciones y precisar si existen méritos para establecer responsabilidades frente a los hechos que involucran a Vladimir Fernández Andrade.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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