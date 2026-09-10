Por: El Espectador

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El Congreso de Colombia enfrenta, por segundo año consecutivo, una importante acumulación de proyectos legislativos sin discutir ni aprobar. Según El Espectador, actualmente más de 600 iniciativas están en espera entre Cámara de Representantes y Senado, tras casi tres meses de sesiones en los que asuntos como la elección y posesión presidencial, la designación de algunos funcionarios públicos y, como es habitual, el ausentismo de los congresistas han ralentizado el ritmo legislativo. Desde la instalación del actual Congreso, el Senado cuenta con cerca de 270 proyectos radicados, mientras que la Cámara de Representantes ya supera 300 iniciativas presentadas, alcanzando un total de 322, aunque se resalta que pocas han sido debatidas en profundidad.

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El panorama de producción legislativa continúa siendo limitado. Con apenas dos plenarias semanales, menos de 30 proyectos han tenido discusión de fondo y solamente una decena han conseguido avanzar más allá del primer o segundo debate. Las sesiones se han dedicado principalmente a ejercicios de control político, rendición de cuentas, elección de mesas directivas y elaboración inicial de ponencias, sin consolidar un avance sustancial en los temas de fondo.

En este contexto, la agenda del Congreso ha estado marcada por jornadas "especiales". El 20 de julio se eligieron nuevas mesas directivas: Honorio Henríquez (Centro Democrático) asumió el liderazgo del Senado y Nicolás Barguil (Partido Conservador) el de la Cámara. Posteriormente, durante las semanas siguientes se designaron las mesas directivas de las comisiones y se debatió el lugar de la posesión presidencial. La jornada del 7 de agosto en Cali y el terremoto del 10 del mismo mes fueron eventos que también influyeron en el reajuste de la agenda legislativa, beneficiando a las regiones.

Algunos sectores han advertido una baja productividad, agudizada por la ausencia reiterada de varios congresistas. En la Cámara, por ejemplo, las últimas tres sesiones se suspendieron por supuestas "fallas técnicas", además de interrupciones por movimientos telúricos y simulacros. Mientras el Congreso se prepara para abordar el debate sobre el presupuesto general de 2027, siguen llegando iniciativas: solo en una semana ingresaron cerca de 70 nuevos proyectos. Esto podría aumentar con la implementación de la agenda del nuevo gobierno, liderado por Abelardo de la Espriella, aunque el ministro del Interior, Rodrigo Lara, pospuso su presentación el 9 de septiembre.

Entre las propuestas recientes destaca una que busca reducir costos de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), presentada por los senadores Julia Correa Nuttin y Juan Caicedo (Centro Democrático), con la que se intentaría ahorrar 240.000 millones de pesos anuales. Otra iniciativa presentada por la senadora Norma Hurtado (La U) y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) tiene como meta implementar una Política Nacional de Prevención, Detección Temprana y Manejo Integral de la Desnutrición Crónica Infantil, problemática que afecta a 432.953 menores de cinco años en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hay tantos proyectos represados en el Congreso de Colombia?

La acumulación de más de 600 iniciativas legislativas en el Congreso se debe a factores como el escaso número de sesiones plenarias, la concentración en actividades ajenas a la discusión de proyectos (control político, elección de directivas), y el ausentismo reiterado de los legisladores. Además, eventos especiales como la elección presidencial y emergencias han cambiado la agenda, reduciendo el tiempo disponible para avanzar en las discusiones y debates de fondo.

¿En qué consiste el recorte a las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) propuesto en el Congreso?

El proyecto presentado por los senadores Julia Correa Nuttin y Juan Caicedo busca reducir el gasto anual destinado a las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), que son equipos de apoyo a los congresistas. El objetivo planteado es ahorrar 240.000 millones de pesos al año mediante un ajuste en estos recursos, sin especificar en el texto detalles adicionales sobre el mecanismo de reducción o el impacto previsto en la función legislativa.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.