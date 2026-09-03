Carrascal volvió a quedar en el centro de las críticas en redes sociales después de protagonizar un nuevo lapsus durante una conversación en un pódcast.

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En esta oportunidad, la legisladora se encontraba hablando sobre asuntos económicos y se refirió al IPC como si se tratara de un impuesto. El fragmento de la intervención comenzó a circular en redes sociales y causó comentarios de usuarios que cuestionaron la explicación.

Durante la conversación, Carrascal habló sobre la canasta básica familiar y la medición del IPC, pero terminó utilizando una definición equivocada para referirse a la sigla.

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La frase que más llamó la atención fue: “La canasta básica familiar, con la que se mide el IPC, el impuesto al consumidor”.

La confusión se produjo mientras la congresista hablaba sobre el impuesto saludable y el impuesto al consumo, conceptos que terminó relacionando con el IPC.

Este es el fragmento del chasco:

IPC = Impuesto al Consumidor (Carrascal, 2026). pic.twitter.com/9jg39HKAJy — Luis Angel (@luisangelgd) September 3, 2026

¿Qué significa realmente IPC?

La sigla IPC significa Índice de Precios al Consumidor y no corresponde a un impuesto.

En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) utiliza este indicador para medir la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares.

El comportamiento del IPC permite conocer cómo cambian los precios que enfrentan los consumidores y constituye uno de los principales referentes para establecer la inflación del país.

Por eso, llamar al IPC “impuesto al consumidor” supone una confusión entre dos conceptos diferentes: por un lado, un indicador económico utilizado para medir la variación de los precios y, por otro, un tributo establecido por las autoridades.

La intervención de Carrascal fue precisamente cuestionada por esa diferencia, debido a que la conversación giraba alrededor de asuntos económicos y tributarios.

El fragmento comenzó a compartirse en redes sociales, donde algunos usuarios hicieron énfasis en el error cometido por la congresista.

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