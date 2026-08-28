Por: VALORA ANALITIK

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Según el gremio, esta iniciativa busca aliviar la carga que estos gravámenes representan para sus negocios y reducir la presión sobre los precios.

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“Valoramos que esta propuesta haya sido recogida y hoy se convierta en un proyecto de ley. Desde Fenalco hemos insistido en que estos impuestos, creados durante el Gobierno Petro, están afectando directamente a las tiendas de barrio, que en su mayoría atienden a familias de estratos 1, 2 y 3, y que hoy enfrentan una fuerte presión sobre sus ventas, márgenes y costos”, dijo el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

El dirigente recordó que estos mayores precios por los impuestos saludables en Colombia se trasladan al consumidor y golpean su capacidad de compra.

Cálculos de Fenalco, con base en los informes de inflación del DANE, muestran que la aplicación de este impuesto disparó los precios de estos productos. En 2025, la inflación de alimentos en el país fue de 5,07 %, mientras que los precios al consumidor del renglón “otros productos de panadería” tuvieron un incremento del 10,7 %.

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Asimismo, la categoría agrupada bajo el nombre de golosinas registró en 2024 un incremento en sus precios equivalente a 15 veces la inflación de alimentos, y en 2025 el aumento fue de más de ocho veces, según Fenalco.

“Sin duda, estos impuestos a los alimentos han tenido la dolorosa consecuencia de afectar gran parte de los productos que se venden en las tiendas, erosionar el poder adquisitivo de las familias con menos ingresos y, por supuesto, poner en serio peligro la estabilidad financiera de los tenderos”, explicó Cabal.

Fenalco hizo un llamado al Congreso para que dé trámite prioritario a la eliminación de los impuestos saludables en Colombia, al considerar que esta medida contribuiría a aliviar la presión sobre los precios y a mejorar las condiciones de operación de las tiendas de barrio.

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