Por: El Espectador

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En el Palacio de San Carlos se llevaron a cabo importantes reuniones encabezadas por el presidente Abelardo de la Espriella, quien se encontró con figuras clave de la administración regional, como Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Julián Andrés Rendón, gobernador de Antioquia. El propósito principal fue analizar y proponer mecanismos que permitan la reconstrucción de los departamentos afectados por el potente terremoto ocurrido el 10 de agosto. De acuerdo con declaraciones del gobernador Rendón, la propuesta central consiste en un mecanismo extraordinario denominado Reconstrucción por Impuestos. En palabras del mandatario, “Colombia puede estar recaudando cerca de COP 150 billones al año por renta, pero para obras por impuestos solo está habilitado el 1 %. La idea de eso es subirlo al menos al 10 %, cerca de COP 14 billones, para que el 90 % de eso se dedique a la reconstrucción”.

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Rendón detalló que pondría a disposición del gobierno nacional un equipo especializado para articular la propuesta. Esta labor será apoyada tanto por el equipo de la Alcaldía de Medellín como por la fundación Proantioquia. El enfoque del mecanismo sería permitir que privados participen activamente en la reconstrucción, ejecutando las obras con transparencia, eficiencia y agilidad. Además, el gobernador aclaró que este fondo adicional garantizaría la conservación de los recursos ya aprobados por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) destinados a municipios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado).

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también tomó parte apelando por el fortalecimiento de medidas fiscales para enfrentar la crisis generada por el sismo. Solicitó al Gobierno nacional la extensión del cupo CONFIS destinado a Obras por Impuestos y su cobertura a municipios afectados que no hacen parte de PDET o ZOMAC. Toro resaltó que la región ya tiene 30 proyectos viabilizados bajo este mecanismo y que, de ampliarse, permitiría a empresarios invertir en la reconstrucción y acelerar la recuperación de los municipios más impactados.

Simultáneamente, el presidente De la Espriella desarrolló agenda con distintos actores, como gremios y funcionarios regionales, para evaluar las rutas de acción. Entre los puntos más esperados está la declaración de una emergencia económica, enfoque que se tratará junto a los 18 ministros convocados al primer consejo de gabinetes, con especial atención en la situación crítica derivada del terremoto.

¿En qué consiste el mecanismo de Reconstrucción por Impuestos propuesto para los municipios afectados?

La propuesta de Reconstrucción por Impuestos implica que parte significativa de los recaudos por renta, que normalmente tiene una asignación limitada, se destine en un mayor porcentaje a financiar obras de reconstrucción. El gobernador de Antioquia planteó incrementar el límite actual del 1 % al 10 %, permitiendo que los empresarios ejecuten obras directamente, lo que aceleraría el proceso y enfocaría los recursos en las zonas afectadas por el terremoto, con control y transparencia.

¿Qué son los municipios PDET y ZOMAC mencionados en el contexto de este proceso de reconstrucción?

Los municipios PDET, Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, y las ZOMAC, Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado, son categorías territoriales priorizadas para inversiones públicas en Colombia, orientadas a superar rezagos históricos o impactos del conflicto. En la propuesta presentada, se plantea mantener los fondos destinados a estos municipios y ampliar la cobertura del mecanismo de Reconstrucción por Impuestos a localidades también golpeadas por el reciente terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.