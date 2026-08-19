Por: EL PILON SA

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Enfrentarse a una enfermedad durante un viaje puede ser un reto aún mayor cuando la persona está lejos de casa y no sabe muy bien a dónde acudir. Según la experiencia relatada por visitantes en ciudades turísticas de Colombia, como Cartagena, la incertidumbre inicia incluso antes de salir en busca de ayuda: los turistas a menudo desconocen qué servicios médicos están disponibles, si su seguro de viaje es aplicable o si podrán comunicarse eficazmente debido a la barrera del idioma. Así lo confirman varios relatos recogidos por el artículo, en donde los viajeros se ven obligados a preguntar en el hotel, buscar en internet e investigar consultorios con los que no están familiarizados, sin tener claridad sobre la validez de su póliza internacional.

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En estos casos, una solución práctica la representan las alternativas de orientación médica a distancia, que permiten recibir recomendaciones sin desplazarse de inmediato. Este servicio puede ser esencial especialmente cuando la persona afectada no domina bien el idioma local, pues acceder a un médico que hable inglés, por ejemplo, facilita tanto la comunicación clínica como el entendimiento de los trámites administrativos. Por eso, para quienes planean recibir familiares del exterior o trabajan en el sector turístico, como hoteles, es fundamental conocer con anticipación dónde encontrar atención médica para turistas en Colombia, según lo explica el texto consultado.

Tampoco basta con tener seguro de viaje. Según el artículo, muchas veces las pólizas internacionales no garantizan la facturación directa con los prestadores de servicios en Colombia, obligando al turista a pagar de su propio bolsillo para después solicitar el reembolso, siempre y cuando su contrato lo permita. Por esto, se recomienda verificar y guardar información relevante acerca de cómo funciona la asistencia, qué números de contacto tiene la aseguradora y qué documentos se necesitan para gestionar la devolución de gastos.

El caso de Johnny, un canadiense en Medellín, ejemplifica los inconvenientes cuando no se sabe a qué profesional acudir o qué institución ofrece servicios en inglés. Gracias a la ayuda de un amigo, pudo acceder a un servicio orientado a turistas. Como resultado, queda claro que, en cada destino, preparar información sencilla y directa sobre opciones de atención puede evitar contratiempos, reduciendo la ansiedad y el tiempo de espera en situaciones de salud imprevistas.

¿Cómo puede un turista encontrar atención médica en Colombia?

El turista que necesita atención médica en Colombia se enfrenta, en primer lugar, a la tarea de identificar a qué prestador debe dirigirse según su necesidad. Puede optar por los servicios de salud disponibles, atención privada o telemedicina, considerando la cobertura de su seguro internacional y la barrera del idioma. Consultar con el hotel, investigar en internet o pedir ayuda a un local puede facilitar el proceso de encontrar opciones seguras y adecuadas durante su estadía.

¿Qué debe revisar un viajero sobre su seguro de salud antes de visitar Colombia?

Antes del viaje, es recomendable que el visitante verifique con claridad la cobertura de su seguro internacional, especialmente si permite facturación directa o solo reembolsos tras pago anticipado. También debe conocer los canales de asistencia de la aseguradora y los requisitos necesarios para acceder al servicio, pues esto puede ahorrar tiempo y complicaciones si surge una emergencia médica durante su estadía en ciudades como Cartagena o Medellín.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).