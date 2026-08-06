Por: El Espectador

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La atención nacional se centró en Cartagena tras la citación a una reunión clave del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) para ciencia, tecnología e innovación, entidad encargada de analizar y avalar proyectos financiados con recursos provenientes de regalías en el sector. La expectativa por las decisiones a tomar se acrecentó luego de que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) emitiera el 4 de agosto una alerta sobre posibles irregularidades en varios de los proyectos que serían estudiados, advirtiendo que darles luz verde podría acarrear “riesgos jurídicos y posibles consecuencias administrativas, disciplinarias o legales”, como informó El Espectador.

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La preocupación no fue exclusiva del DNP. La Procuraduría General de la Nación también manifestó inquietudes, solicitando la revisión detallada o incluso el aplazamiento de las decisiones sobre proyectos cuyo valor conjunto supera los 700.000 millones de pesos colombianos. Ante las advertencias, la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya Requene, junto a la presidencia del OCAD de ciencia, respondió mediante un comunicado público: “Ningún proyecto que carezca de suficiencia técnica y financiera será viabilizado”, aseguró, subrayando el compromiso con el rigor en el proceso de evaluación. Este mensaje fue difundido a través de la cuenta oficial de la ministra en X (antes Twitter).

Según Olaya, los 49 proyectos sometidos a discusión ya habrían superado las etapas esenciales de formulación, radicación y evaluación técnica. La ministra recalcó que incluirlos en la agenda del OCAD no significa que su aprobación sea un hecho inmediato, sino que se activa una revisión minuciosa por parte de todos los integrantes del órgano. Los cuestionamientos surgieron en el contexto de las convocatorias 44, 45 y 50, que representan cerca de 735.000 millones de pesos destinados desde regalías. El vértice universitario del OCAD enfatizó, en un boletín, la necesidad de continuar las mesas técnicas para seguir resolviendo observaciones y asegurar el cumplimiento de criterios de calidad y normativa del Sistema General de Regalías.

No obstante, el DNP señaló en documento oficial que no participó en las valoraciones técnicas anteriores y reiteró que nunca tuvo acceso a la documentación de los proyectos en cuestión. Las universidades, por su parte, desestimaron rotundamente cualquier insinuación sobre una supuesta aprobación exprés o falta de rigor, defendiendo la naturaleza pública y deliberativa del proceso y su papel como garantes científicos.

¿Por qué el DNP expresó reservas jurídicas y administrativas sobre los proyectos del OCAD?

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) alertó sobre incoherencias e irregularidades encontradas en algunos de los proyectos que estaban bajo evaluación, indicando que su aprobación podría conllevar riesgos legales y consecuencias disciplinarias, tal como lo consignó El Espectador. El DNP señaló que no participó en la revisión ni tuvo acceso a la documentación técnica y financiera, lo que motivó sus reservas.

¿Qué significa ‘viabilizar’ técnicamente un proyecto de ciencia y tecnología?

Según lo expresado en el comunicado citado por El Espectador, ‘viabilizar’ implica comprobar que un proyecto cumple con requisitos técnicos y financieros antes de ser aprobado. La ministra de Ciencias subrayó que ningún proyecto será avalado sin la debida evaluación de estos aspectos, asegurando así el uso adecuado de los recursos de regalías.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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