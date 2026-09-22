Santa Marta atraviesa este martes una jornada marcada por la tensión y un amplio despliegue de seguridad, en medio del paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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La situación tuvo nuevos episodios durante la tarde, cuando fueron reportados dos vehículos incendiados en diferentes puntos de la ciudad y sus alrededores.

Al mismo tiempo, habitantes de la capital del Magdalena registraron el sobrevuelo de aviones Kfir de la Fuerza Aérea Colombiana, mientras unidades de la Policía y el Ejército permanecen desplegadas para atender la situación de orden público.

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Dos vehículos fueron incendiados durante la jornada

Uno de los hechos se presentó en la calle 30, entre los sectores de La Lucha y El Pando, donde un taxi terminó incendiado.

El segundo caso ocurrió en la Troncal del Caribe, a la altura del corredor universitario, uno de los principales corredores viales de entrada y salida de Santa Marta. Allí fue quemado un vehículo de carga.

Los hechos se produjeron en medio de las acciones atribuidas a las ACSN, que anunciaron un paro armado en respuesta a las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública contra integrantes de esa estructura.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre los principales corredores viales para evitar nuevos bloqueos o ataques.

Kfir fueron vistos sobre Santa Marta

Mientras en tierra se desplegaban soldados y policías, durante la jornada también fueron vistos aviones Kfir sobrevolando Santa Marta.

Las aeronaves se desplazaron desde Barranquilla hacia la capital del Magdalena como parte del despliegue de seguridad que se adelanta en la región.

El movimiento de los aviones se produjo después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara el refuerzo de las capacidades militares y policiales en Santa Marta ante las acciones atribuidas a las ACSN.

De la Espriella también se trasladó personalmente a la ciudad y encabezó un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y coordinar la respuesta de las autoridades.

El despliegue aéreo se sumó así a la presencia de las fuerzas de seguridad en tierra, en una jornada en la que el Gobierno busca recuperar el control de los corredores afectados por las acciones armadas.

Estos son los aviones desplegados:

#ATENCIÓN | Aviones Kfir de la FAC han sido desplegados en el departamento del Magdalena en medio de las amenazas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

También helicópteros de la fuerza pública hacen presencia. Vía @josedavid88_ https://t.co/QVaHJnrkkv pic.twitter.com/h6OgzGdcxi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 22, 2026

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.