El Gobierno de Abelardo de la Espriella tomó una decisión sobre el papel que venía desempeñando Salvatore Mancuso como gestor de paz. Mediante una resolución firmada el lunes 21 de septiembre, el Ejecutivo retiró oficialmente la designación del exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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La medida quedó establecida en el artículo primero del acto administrativo, en el que se ordena retirar la designación que había recibido Mancuso. Además, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz deberá comunicar la determinación a las autoridades correspondientes para que adelanten los trámites que sean necesarios.

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La Presidencia sustentó la decisión en las facultades constitucionales y legales que tiene el jefe de Estado para dirigir la política de paz y preservar el orden público en el territorio nacional. El anuncio se conoce en medio de varios cambios frente a los procesos de paz que había impulsado la anterior administración.

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Mancuso había sido designado como gestor de paz en 2023 durante el gobierno de Gustavo Petro. Esa decisión buscaba que participara en el diseño de procesos relacionados con el desarme de grupos armados y estuvo acompañada de la suspensión de órdenes de captura que estuvieran vigentes en su contra.

El futuro de esa designación ya había quedado en entredicho en agosto de 2026, cuando el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución mediante la cual Mancuso había sido nombrado. El alto tribunal cuestionó, entre otros aspectos, que el acto no estableciera con claridad el periodo de la gestoría ni las actividades y el territorio en los que debía desarrollar su labor.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.