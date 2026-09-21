Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación inició una investigación para revisar en detalle el manejo financiero de las campañas de Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía durante la consulta interna del movimiento político Pacto Histórico, celebrada el 26 de octubre de 2025. Dicha consulta buscó seleccionar al candidato presidencial de la colectividad para las elecciones de 2026, siendo Cepeda el ganador de la jornada. Según los reportes presentados, Carlos Saúl Garzón Urrea fungió como gerente de la campaña de Cepeda y Sandra Yurany López Cortés desempeñó el papel de contadora.

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De acuerdo con la información proporcionada por El Espectador, los representantes legales y contables de ambas campañas han sido convocados por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía para rendir interrogatorio los días 23 y 24 de septiembre. El objetivo de estas diligencias es cotejar los informes entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre gastos, créditos y aportes reportados por las campañas, para verificar que se ajusten a la realidad financiera documentada en contabilidad.

El interés en la financiación de la consulta interna también llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde la Sala de Instrucción abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda Castro el pasado 14 de septiembre. El magistrado Francisco Farfán fue designado para adelantar el recaudo de pruebas y declaraciones sobre las presuntas irregularidades en la gestión de los recursos empleados en esta contienda interna.

En paralelo, el CNE recibió una petición para que se revisara la financiación de la campaña. Los solicitantes señalaron que los gastos reportados estaban cerca del tope permitido y advirtieron sobre posibles inconsistencias, especialmente respecto a ciertos aportes y créditos. Destaca la inclusión de Samat Publicidad S.A.S., empresa barranquillera, que apareció como responsable de aproximadamente el 70 % de los gastos de publicidad de la campaña de Cepeda, mediante servicios contratados a crédito. El CNE reveló créditos en especie por 116 millones de pesos colombianos, en los que sobresalen la distribución de 300.000 periódicos y 190.000 volantes. Existieron cuestionamientos sobre la relación empresarial entre el propietario de Samat Publicidad y Cepeda, y sobre la capacidad financiera de la compañía para respaldar el volumen de los aportes registrados.

Pese a las preocupaciones manifestadas, el Pacto Histórico ha negado cualquier irregularidad y, tras la revisión, el CNE resolvió no abrir ninguna investigación administrativa contra Cepeda, cerrando formalmente el caso sobre la financiación de la consulta presidencial interna.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía está investigando la financiación de la campaña de Iván Cepeda?

La Fiscalía General de la Nación investiga la financiación de la campaña de Iván Cepeda en la consulta interna del Pacto Histórico, para determinar si los gastos, aportes y créditos reportados oficialmente corresponden a los verdaderos movimientos financieros, de acuerdo con los informes presentados al Consejo Nacional Electoral.

¿Qué papel tuvo Samat Publicidad en la financiación de la campaña de Iván Cepeda?

Samat Publicidad S.A.S., empresa con sede en Barranquilla, figuró en los reportes oficiales como proveedora del 70 % de los servicios de publicidad contratados por la campaña de Cepeda, otorgando créditos en especie que generaron dudas sobre su relación real con el candidato y sobre la capacidad financiera para hacer tales aportes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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