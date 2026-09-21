La final de la Copa Sudamericana 2026 tiene a Barranquilla como sede confirmada, pero en las últimas horas surgió una versión sobre un eventual cambio de escenario si Atlético Mineiro y Vasco da Gama terminan disputando el partido por el título.

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El periodista Ricardo Ordóñez, conocido en redes sociales como @reporterillo, compartió una versión del comunicador brasileño Vicente Dattoli, quien se encuentra en Río de Janeiro, según la cual existiría una solicitud de clubes brasileños para que la definición se traslade a territorio brasileño en caso de que ambos equipos consigan avanzar a la final.

Ordóñez presentó la información como una posibilidad y no como una decisión tomada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). De hecho, hasta ahora no existe una confirmación oficial del organismo sobre un cambio de sede.

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Atención ‼️ @CONMEBOL cambiaría la sede de la Final de @Sudamericana

Me informa desde @riodejaneiro nuestro colega brasileño Vicente Dattoli que en las últimas horas ha surgido la idea de cambiar la sede del estadio SuperMetropolitano de Barranquilla en caso que dos equipos… pic.twitter.com/RwWibxNiR7 — RICARDO ORDÓÑEZ SIMMONDS (@reporterillo) September 21, 2026

La posibilidad comenzó a tomar fuerza por la conformación de las semifinales. Atlético Mineiro se enfrentará con Montevideo City Torque, mientras que Vasco da Gama tendrá como rival a Boca Juniors. De esta manera, existe la posibilidad de que los dos clubes brasileños se encuentren en la definición del torneo.

¿Barranquilla pierde la sede de la final de la Sudamericana?

Mientras circula esta versión, la programación oficial de la Conmebol mantiene la final para el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. La propia organización confirmó en marzo que la ciudad colombiana sería escenario de la definición y posteriormente volvió a ratificar el estadio como sede.

La elección de Barranquilla, además, tiene un significado particular para el fútbol colombiano. Será la primera final de un torneo internacional de clubes disputada en Colombia a partido único desde que la Conmebol instauró este formato en 2019 para la Libertadores y la Sudamericana.

La ciudad ya había recibido una final de la Sudamericana, aunque bajo el formato anterior. En 2018, el Metropolitano fue escenario del partido de ida entre Junior y Athletico Paranaense, serie que posteriormente terminó en penales a favor del equipo brasileño.

La elección de Barranquilla también ha estado acompañada de un proceso de remodelación del Metropolitano. El escenario ha recibido intervenciones para aumentar su capacidad, renovar espacios y adecuar diferentes zonas a los requerimientos de una final internacional.

¡Se empieza a encender la piel del Supermetro! Barranquilla ya siente cómo cobra vida su nuevo coloso. ¡Qué orgullo, mi gente! 🔥 pic.twitter.com/n6yCi89iUw — Alejandro Char (@AlejandroChar) September 17, 2026

Entre los trabajos se encuentra la instalación de nuevas graderías y silletería, con un proyecto que contempla llevar el aforo de aproximadamente 43.000 a 65.000 espectadores, además de cerca de 10.800 sillas retráctiles. También se han intervenido camerinos, zonas para medios, áreas logísticas, accesos, espacios VIP y el terreno de juego.

La Conmebol ha hecho varias visitas técnicas a Barranquilla para revisar el avance de estas obras. En agosto, durante una de esas inspecciones, Ícaro Noguera, gerente de Operaciones de la organización, destacó los avances encontrados en camerinos, graderías, zonas VIP y otros espacios del estadio. La visita fue la tercera de la Conmebol a la ciudad dentro del proceso de preparación para la final.

De hecho, la Federación Colombiana de Fútbol señaló que las inspecciones han incluido áreas como seguridad, operaciones, competiciones, salud, transporte, transmisión, prensa y marketing, con el objetivo de verificar que el escenario cumpla con las condiciones necesarias para albergar el partido.

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Por ahora, entonces, la versión difundida por Ricardo Ordóñez apunta a un posible pedido de clubes brasileños, condicionado a que Atlético Mineiro y Vasco da Gama lleguen a la final. Sin embargo, el calendario oficial de la Conmebol continúa estableciendo a Barranquilla y al Metropolitano como sede del partido del 21 de noviembre de 2026

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