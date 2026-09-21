Encontrar trabajo en Colombia no está fácil, ni siquiera para personas que cuentan con un gran reconocimiento debido a su época como futbolista e incluso como dirigente de varios de los equipos más importantes del país.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Confirman fichaje en Millonarios, luego de papelón en Chile; es clave para salir de crisis)

En las últimas horas, se filtró que Ricardo Pérez, el ‘gato’, quien salió de Millonarios hace relativamente poco, está en búsqueda de una nueva oportunidad laboral, pero tuvo que acudir a un banco de empleo como lo es LinkedIn para encontrarla.

Además, aseguró está buscando vacantes como director deportivo, director general o administrador, además de que podría trabajar en Sudamérica, Estados Unidos o incluso Europa.

Este fue el mensaje de Pérez:

Qué pasó con Ricardo Pérez en Millonarios

Cabe recordar que Ricardo Pérez llegó al equipo bogotano en 2024, justo después del fallecimiento del ‘Pitirri’ Salazar, para reemplazarlo como director deportivo del club.

¡Bienvenido Ricardo, el “Gato” Pérez a la Familia Azul! 👏⚽️💙🔥 pic.twitter.com/UD6PNVYSVP — Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 27, 2024

Sin embargo, su gestión siempre fue muy cuestionada por la hinchada, ya que traía jugadores con poco ritmo de juego o incluso lesionados, no manejaba bien las contrataciones y mientras estuvo el equipo no fue gran protagonista en el ámbito local.

(Ver también: Agarrón con integrante del cuerpo técnico habría dejado al ‘Gato’ afuera del América)

Por eso, hace unos meses desde las directivas tomaron la decisión de reemplazarlo por Ariel Michaloutsos, pero igual Pérez quedó ligado al equipo durante un buen tiempo más. No obstante, ya no siguió más en Azul y Blanco y ahora está en búsqueda de una nueva oportunidad laboral.

* Pulzo.com se escribe con Z