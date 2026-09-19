La expectativa en el entorno de Millonarios se disparó este sábado durante el compromiso disputado frente a Boyacá Chicó en el estadio El Campín de Bogotá, correspondiente a una nueva jornada de la Liga BetPlay. Más allá de las emociones propias del terreno de juego, las miradas de los asistentes y seguidores del conjunto albiazul se concentraron en las tribunas del escenario deportivo, donde la presencia de un invitado especial reavivó con fuerza los rumores sobre un posible cambio en la propiedad institucional.

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Se trata de Hugo Varela, directivo y socio sénior de Kapital Football Group, una reconocida plataforma de inversión internacional enfocada en la adquisición de participaciones de control en entidades deportivas del fútbol profesional, con una trayectoria destacada en operaciones dentro de clubes del ámbito europeo. Varela presenció el encuentro desde el palco oficial acompañado por el máximo accionista del club bogotano, Gustavo Serpa, quien recientemente retornó al país tras permanecer varios días cumpliendo compromisos en el exterior.

La coincidencia de ambos directivos en El Campín no pasó desapercibida y cobró inmediata relevancia debido a los reportes previos que ubican al fondo de inversión liderado por Varela como uno de los principales interesados en asumir el control mayoritario de Millonarios. Este movimiento societario ha generado gran revuelo entre la hinchada, ávida de conocer detalles sobre el futuro administrativo de una de las instituciones más tradicionales y representativas del balompié colombiano.

La jornada en el coloso de la 57 también estuvo matizada por otros atractivos que elevaron la atención mediática, como la expectativa generada por la presencia de Juan Guillermo Cuadrado —fichaje estelar del equipo—, quien acompañó al plantel desde la tribuna aunque todavía no se encontraba habilitado reglamentariamente para hacer su debut oficial con la camiseta albiazul.

A pesar de que la presencia de Hugo Varela junto a Gustavo Serpa alimenta las versiones sobre negociaciones en curso, fuentes cercanas al club han aclarado que, hasta el momento, no se ha concretado una venta formal ni existe un acuerdo definitivo firmado entre los propietarios actuales y el grupo inversor extranjero.

La operación se mantiene en el terreno de las especulaciones y los sondeos preliminares, sin que hasta la fecha se haya emitido un comunicado oficial o una confirmación por parte de la directiva de Millonarios. Mientras la plana mayor evalúa los escenarios futuros y el plantel busca consolidar su rendimiento deportivo en la Liga, la continuidad de los acercamientos con Kapital Football Group promete seguir acaparando los titulares de la agenda deportiva nacional en las próximas semanas.

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