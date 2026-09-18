El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, rompió el silencio sobre los argumentos que inclinaron la balanza para que James Rodríguez firmara con el club verdolaga y se convirtiera en la incorporación más resonante del fútbol colombiano en años recientes.

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En diálogo con La FM, el directivo explicó con detalle qué elementos pusieron sobre la mesa durante las negociaciones con el volante antioqueño.

Según el dirigente, la clave no fue un único factor, sino una suma de razones que conectaron con las aspiraciones personales y deportivas del mediocampista.

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“Este es un club que le puede ofrecer a James algo que a él le encanta, y es ganar, algo que él ha hecho, y es seguir construyendo historia y seguir engrandeciendo también su nombre”, explicó el presidente del equipo de Medellín.

A ese argumento deportivo se sumó uno de profundo arraigo emocional. De acuerdo con el directivo, la proximidad con su tierra, con su núcleo familiar y con su ciudad natal pesó de forma significativa en la decisión.

“Sumado a un tema de cercanía con su tierra, cercanía con su familia, cercanía con su ciudad, de un cariño que lo sabemos entregar aquí en Atlético Nacional”, añadió el presidente del club.

El dirigente también reconoció que el impacto causado por la llegada de James superó cualquier proyección interna. “Si bien teníamos pensado que podría ser muy importante, nunca dimensionamos el tamaño y lo que está haciendo hoy”, admitió, al tiempo que dejó claro que la apuesta va más allá del rédito mediático.

“Creemos firmemente que lo más importante es que futbolísticamente nos va a aportar muchísimo, porque todavía tiene mucha calidad, porque todavía tiene mucho juego, porque tiene muchas ganas y porque tiene muchísima ambición”.

El presidente cerró su intervención con una reflexión que trasciende lo institucional: tener al que considera “el futbolista más importante de la historia del fútbol colombiano” compitiendo en la liga local es, a su juicio, motivo de orgullo no solo para el club y Medellín, sino para todo el país.

Cómo le fue a James en su debut con Nacional

Cabe recordar que el futbolista ya tuvo unos minutos vistiendo la camiseta ‘Verdolaga’, pues el pasado miércoles se enfrentó a Inter de Bogotá y fue determinante para conseguir la victoria por 2-3 en condición de visitante.

La zurda mágica sigue intacta. Primer partido, primera asistencia con Atlético Nacional. Nos vamos a divertir mucho, @jamesdrodriguez 🙌 #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/0ElgNcmURg — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 17, 2026

En dicho partido, el mediocampista disputó 31 minutos, dio una asistencia y fue calificado con un 6.6 sobre 10, según SofaScore.

(Ver también: Video de James, cuando Nacional ganó, emociona a hinchas: así actuó cuando las cámaras no lo enfocaron)

Cuándo vuelve a jugar Nacional

Por lo pronto, el equipo de Lucas González espera mantener la buena racha ganadora en el próximo partido, que será el domingo, 20 de septiembre, frente a Llaneros a partir de las 8:15 de la noche, hora colombiana.

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