Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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James Rodríguez regresó al Fútbol Profesional Colombiano después de una ausencia de dos décadas, y lo hizo dejando una huella inmediata en la cancha. De acuerdo con la información proporcionada, su aparición fue clave en la victoria del equipo verde, que se impuso 3 a 2 sobre el Inter de Bogotá. El estadio El Campín estuvo colmado de aficionados del Nacional, aunque la recaudación de la taquilla fue para el Inter, el equipo local en este encuentro. El ambiente fue especialmente emotivo, pues pasaron exactamente 20 años y 6 días desde la última vez que James jugó en Colombia, cuando vestía los colores de Envigado.

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El desarrollo del partido tuvo a James Rodríguez inicialmente en el banco de suplentes. Fue hasta el minuto 60 cuando el técnico Lucas González tomó la decisión de darle ingreso. Sus primeros minutos en el campo demostraron su impacto: tan solo tres minutos después de haber entrado, James logró recuperar un balón que fue aprovechado por Morelos y posteriormente por Elías Cabrera, quien con un disparo de media distancia marcó el 2 a 1 a favor de su equipo.

En el minuto 83, Yohan ‘Papula’ Garcés logró el empate para el Inter de Bogotá. Cuando parecía que el partido se encaminaba a un empate, el árbitro adicionó 10 minutos. Durante ese tiempo, el equipo visitante apostó todo para conseguir los tres puntos, con James tomando el protagonismo en las jugadas de balón parado. Incluso estuvo cerca de anotar, pero el portero Fariñez evitó el grito de gol.

La jugada decisiva llegó en el minuto 90+9. James ejecutó un tiro de esquina con su característica pierna zurda, enviando el balón al centro del área, donde Juan Manuel Zapata, quien también había ingresado desde el banco, conectó de cabeza y venció al portero del Inter. Ese tanto selló la emocionante victoria y desató la algarabía en el estadio capitalino.

El regreso de James no solo significó espectáculo, sino que consolidó al conjunto paisa en la segunda posición de la tabla, con 18 puntos acumulados en 7 de los 10 partidos disputados. Su calidad, visión de juego y capacidad para asistir siguen intactos en el fútbol de su país.

¿Cómo fue el regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano?

James Rodríguez regresó al fútbol colombiano luego de más de 20 años de ausencia, entrando como suplente y participando directamente en la jugada que definió el triunfo de su equipo. Su asistencia en el último minuto demostró la vigencia de su talento y su capacidad para marcar la diferencia en momentos decisivos.

¿Qué impacto tuvo James Rodríguez en la victoria del Nacional ante el Inter de Bogotá?

El impacto de James Rodríguez en la victoria fue determinante, ya que participó en la recuperación de balón que derivó en el segundo gol y asistió de forma magistral a Juan Manuel Zapata para el gol del triunfo, consolidando así al equipo en los primeros lugares de la tabla.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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