Atlético Nacional tuvo un cierre dramático en su partido de este miércoles, en el que James Rodríguez hizo su debut y apareció con una asistencia que terminó siendo determinante para el equipo antioqueño.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Lorenzo trató de persuadir a James? Filtraron charla para que no se retirara de Colombia)

El encuentro terminó 3-2 a favor de Nacional, en un partido que mantuvo el marcador abierto hasta los últimos minutos. El colombiano participó directamente en una de las anotaciones y dejó su primera asistencia con el conjunto verdolaga.

Nacional encontró la victoria en el último suspiro del partido. En el 90+9, James Rodríguez asistió a Juan Manuel Zapata, quien recibió el balón y definió para marcar el 3-2 definitivo ante Internacional de Bogotá y sellar el triunfo verdolaga en el debut del mediocampista colombiano.

Lee También

⚽ ¡GOOOL! James Rodríguez cobró un tiro de esquina picante que atropelló Juan Manuel Zapata para retomar la ventaja de Atlético Nacional #LALIGAxWIN Minuto 90’+9: Internacional de Bogotá 2-3 @nacionaloficial https://t.co/6uaghoFKT4 pic.twitter.com/FzYds2Csuo — Win Sports (@WinSportsTV) September 17, 2026

¿En qué posición quedó Nacional tras el debut de James?

Con el triunfo ante Inter de Bogotá, Atlético Nacional llegó a 18 puntos y se ubicó en el segundo puesto de la Liga BetPlay II-2026. El equipo verdolaga aprovechó los tres puntos del partido aplazado para escalar en la clasificación.

Nacional queda ahora como escolta del líder, en una tabla que todavía tiene movimientos pendientes debido a los encuentros que varios equipos tienen aplazados. Esto hace que la parte alta pueda modificarse conforme se disputen esos compromisos.

El resultado también representa un impulso importante para el equipo en medio de su calendario acumulado. Con el campeonato avanzando y varios partidos pendientes, el conjunto antioqueño tendrá que seguir sumando para mantenerse en los primeros lugares.

* Pulzo.com se escribe con Z