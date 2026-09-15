Argentina emergió como un candidato de peso para organizar la Copa América 2028 y, de acuerdo con el periodista Adrián Magnoli, la brecha que separaba a ese país de Estados Unidos prácticamente desapareció en las últimas horas.

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Hasta hace poco, la candidatura estadounidense llevaba una ventaja considerable sobre la argentina. Sin embargo, algo ocurrió en el escenario político y diplomático internacional que cambió el panorama de manera súbita.

“Había mucha diferencia entre Estados Unidos y Argentina, pero ayer se niveló. No sé qué pasó, Milei, Trump, no sé, algo pasó, pero está nivelado”, afirmó Magnoli, en As Colombia.

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Ese movimiento inesperado dejó a las dos naciones prácticamente empatadas en la carrera por albergar el certamen continental. Según As, además de estas dos candidaturas existen otras dos sedes en evaluación, aunque la decisión final quedará sujeta a votación. “Hoy Estados Unidos y Argentina 2028 está niveladísimo”, recalcó el periodista.

El vínculo político entre Javier Milei y Donald Trump, dos mandatarios que han estrechado lazos en los últimos meses, aparece como uno de los factores que podría estar incidiendo en el reposicionamiento de Argentina dentro del proceso de selección. No obstante, por ahora se trata de especulaciones, pues no hay una declaración oficial de la Conmebol al respecto.

Lo que sí es claro es que la disputa por la sede del torneo de 2028 entró en una fase de máxima incertidumbre, y que Argentina pasó de ser un aspirante secundario a un contendor real con opciones concretas.

¿Cuándo se definiría la sede de la Copa América 2028?

La decisión sobre el país anfitrión quedará en manos de una votación, de acuerdo con lo señalado por As Colombia. Aún no hay una fecha oficial confirmada para ese proceso, aunque el interés de las partes involucradas sugiere que el calendario se aceleraría en los próximos meses.

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¿Qué países, además de Argentina y Estados Unidos, aspiran a organizar la Copa América 2028?

De acuerdo con la información divulgada por As Colombia, existen otras dos candidaturas en evaluación más allá de las de Argentina y Estados Unidos. Sus identidades no fueron reveladas en el análisis, pero su presencia confirma que la competencia por ser sede es más amplia de lo que se conocía públicamente.

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