Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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James Rodríguez comunicó formalmente el 15 de septiembre de 2026 su retiro definitivo de la Selección Colombia de fútbol. Con 35 años y después de más de tres lustros defendiendo los colores del combinado nacional, el mediocampista cucuteño se despidió tras concluir su participación en el Mundial de 2026. El anuncio, acompañado de unas palabras de agradecimiento a la afición y al país, cierra un extenso ciclo en el que su protagonismo resultó clave para las alegrías recientes de la Tricolor. “Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre”, fue parte del mensaje de despedida de quien ejerció como capitán en sus últimos años con el equipo.

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El paso de James por la selección queda reflejado en unas estadísticas de peso. De acuerdo con los datos consignados en el artículo, el volante disputó 131 partidos, marcó 31 goles y se consolidó con 43 asistencias, una de las cifras más altas en la historia del conjunto nacional. Estos números no solo lo sitúan entre los máximos goleadores, sino también entre los principales asistentes que ha tenido la Tricolor.

El capítulo más sobresaliente de su carrera con la selección fue, indudablemente, el Mundial de Brasil 2014. Allí, James Rodríguez se convirtió en el máximo goleador del torneo con seis anotaciones y recibió la Bota de Oro, además del Premio Puskás otorgado al mejor gol del año, gracias a su remate frente a Uruguay. Esta actuación fue determinante para que Colombia llegara por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Además, el legado de James se extendió a la Copa América. Fue elegido el mejor jugador del torneo de 2024 —en el que la selección fue subcampeona— y obtuvo un tercer lugar en 2016. Su presencia se mantuvo en los mundiales de 2018 y 2026, reforzando su condición de referente de la era reciente del fútbol colombiano.

El debate sobre si James Rodríguez es el mejor jugador en la historia del país sigue abierto. El análisis compara su legado con el de figuras como Radamel Falcao, máximo goleador de Colombia, Carlos Valderrama, René Higuita y Freddy Rincón. Sin embargo, lo que resulta indiscutible es que James, el ‘10’, deja una huella histórica tras vestir durante 15 años la camiseta amarilla, desde 2011 hasta su adiós en 2026.

¿Por qué James Rodríguez es considerado uno de los grandes de la historia de la Selección Colombia?

La trayectoria de James Rodríguez con la Selección Colombia está respaldada por logros individuales y colectivos destacados. Su rendimiento en el Mundial de Brasil 2014, donde fue máximo goleador y ganador de la Bota de Oro, así como sus registros de partidos, goles y asistencias, lo convierten en símbolo de una generación dorada para el fútbol colombiano. Además, su influencia en torneos como la Copa América y su rol como capitán justifican la admiración y el reconocimiento que recibió a lo largo de su carrera con la Tricolor.

¿Cuáles fueron las estadísticas más importantes de James Rodríguez con la Selección Colombia?

De acuerdo con la información citada, James Rodríguez disputó 131 partidos, anotó 31 goles y sumó 43 asistencias con la Selección Colombia. Destaca su actuación en el Mundial Brasil 2014 —con seis goles, la Bota de Oro y el Premio Puskás—, además de sus aportes en la Copa América, donde fue subcampeón y mejor jugador en 2024 y obtuvo el tercer puesto en 2016. Estas cifras y momentos clave resumen el importante legado que deja en la historia del fútbol colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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