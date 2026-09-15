Día triste para la Selección Colombia. Luego de más de una década vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, el mediocampista cucuteño anunció que a sus 35 años no seguirá vistiendo la camiseta nacional.

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Fue por medio de un video compartido en sus redes sociales que el futbolista colombiano, una de las máximas leyendas de la ‘Tricolor’, anunció que cerró este capítulo en su vida.

Este es el video:

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“Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que es momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la Selección Colombia”, dijo James Rodríguez.

Así, el jugador, que venía siendo capitán del combinado nacional durante los últimos años, da un paso al costado para que lleguen nuevas generaciones, que buscarán potenciarse de la mano de Néstor Lorenzo.

Qué consiguió James Rodríguez con la Selección Colombia

En su camino con la Selección Colombia, el mediocampista disputó un total de 126 compromisos con la absoluta, anotando 31 goles, quedando segundo en la tabla de máximos goleadores históricos del combinado nacional, solo por detrás de Radamel Falcao García.

En lo que sí lo superó fue en goles en partidos oficiales, ya que ahí sí quedó en la primera posición por encima del ‘Tigre’.

Además, fue figura en la clasificación a los tres mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por otro lado, llegó a la final de la Copa América 2024, siendo uno de los mejores jugadores del torneo.

Finalmente, en la Sub-20, ganó el torneo Esperanzas de Toulón y llegó a los cuartos de final del Mundial 2011 que se disputó en Colombia.

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“Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre”, concluyó James Rodríguez.

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