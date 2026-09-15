Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

James Rodríguez continúa siendo noticia en el entorno del fútbol colombiano debido a su reciente llegada a Atlético Nacional, un movimiento que ha desatado comentarios y expectativas entre hinchas y especialistas del balompié del país. Tras el anuncio oficial de la semana pasada y la rueda de prensa que confirmó su fichaje, el jugador nacido en Cúcuta, de 35 años, protagonizó una multitudinaria presentación el domingo anterior en el estadio Atanasio Girardot. Ahora, la atención se centra en el posible debut del mediocampista, que está previsto para el miércoles 17 de septiembre de 2026, cuando Atlético Nacional enfrentará a Internacional de Bogotá en el estadio El Campín.

Sigue a PULZO en Discover

Ante la expectativa generada por la posible aparición de James Rodríguez Rubio, las redes oficiales de Internacional de Bogotá han aprovechado el interés de la hinchada para promocionar el partido. Además de invitar a los fanáticos, publicaron el listado de precios de las boletas y brindaron recomendaciones que los asistentes deben tener en cuenta. Según el canal Caracol, las entradas para Occidental Preferencial tienen un valor de $120.000 más $14.300 de servicio, mientras que Occidental General Sur cuesta $100.000 más $11.900 y Oriental (Preferencial y Platea) se cotizan en $90.000 más $10.800 de servicio. Finalmente, Oriental General se vende a $80.000 más $9.600 por conceptos asociados.

Internacional de Bogotá también recordó a los abonados y personas que compraron el Combo Hat Trick que las entradas llegarán a la aplicación TuBoletaPass entre lunes y martes, asociadas al correo registrado. Se recalcó una importante restricción: en las tribunas locales, tales como Occidental Platea Baja, Occidental Platea Alta y Occidental General Norte, no se permitirá el ingreso de aficionados con prendas verdes ni alusivas al equipo visitante. Solo en las tribunas exclusivas para visitantes se permitirá a los seguidores de Nacional portar su camiseta y otros elementos distintivos. La hinchada local accederá por las puertas 6, 7 y 8, situadas en el costado de Occidental Norte.

Durante su presentación, James Rodríguez expresó su satisfacción y motivación, asegurando: “Estoy muy feliz de estar acá. De verdad muchas gracias. Esperamos que podamos tener muchas alegrías juntos y sobre todo muchos títulos, porque este es un club ganador y yo también lo soy. Nos vemos pronto”. Además, el volante compartió que ya había conversado previamente con el entrenador Lucas González y manifestó que regresar a un club colombiano era un anhelo: “Me tocaron fibras. No me iba a la cama tranquilo porque quería estar acá. Hay un buen sentimiento y se vienen cosas grandes. Siempre quiero ganar y competir, como lo hace Nacional, entonces es una buena mezcla”.

¿Cuánto cuestan las boletas para el partido Internacional vs. Nacional y dónde se pueden comprar?

Las boletas varían según la localidad, y sus precios oscilan entre $80.000 y $120.000, más costos de servicio que van de $9.600 a $14.300, según información compartida por las redes de Internacional de Bogotá y el canal Caracol. Las entradas deben gestionarse a través de la aplicación TuBoletaPass, en la que los abonados y compradores de combos reciben sus accesos vinculados al correo registrado.

¿Qué recomendaciones deben seguir los hinchas que asisten al partido Internacional vs. Nacional?

Los organizadores recalcaron que no estará permitido llevar prendas de color verde ni insignias del equipo visitante en tribunas locales como Occidental Platea Baja y Alta, además de Occidental General Norte. Los aficionados de Nacional solo podrán lucir distintivos en la zona visitante. Se recomendó a los asistentes revisar en la aplicación TuBoletaPass la recepción de su entrada y utilizar las puertas 6, 7 y 8 de Occidental Norte, en el caso de los seguidores locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z