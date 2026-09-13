Por: Caracol TV

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Uno de los partidos de interés de este domingo en la Liga Betplay II 2026 en Colombia es en el que se enfrentarán, desde las 4 de la tarde, Atlético Nacional y Águilas Doradas, en la cancha del estadio Atanasio Girardot. Los ‘verdolagas’ tienen aún más atención de los aficionados y también de los medios de comunicación después del anuncio del fichaje de James Rodríguez, quien fue presentado de manera oficial el viernes de la semana anterior.

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Sin embargo y pese a que el exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich dijo estar listo para jugar cuanto antes, en la nómina de convocados no apareció su nombre y se deberá esperar qué decisión se toma para su primera presentación con la camiseta de los verdes.

Rodríguez Rubio realizó entrenamientos el viernes y sábado bajo la orientación del cuerpo técnico que lidera Lucas González y se espera que siga con su puesta a punto en lo físico, por lo que se abre la posibilidad de que su debut sea el próximo miércoles 16 de septiembre frente a Internacional de Bogotá, en duelo que será en el estadio El Campín.

Hay que apuntar que en Nacional están convocados como volantes los siguientes hombres: Juan Zapata, Simón Rojas, Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo, Xavy Ríos y Elías Cabrera.

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Para la posición de volante de creación los que han venido actuando son el experimentado Cardona y el prometedor Rengifo, quienes ahora tendrán como compañero a James Rodríguez, figura internacional y con una historia importantísima defendiendo los colores de Selección Colombia.

Listado de convocados por Nacional para enfrentar a Águilas Doradas:

Arqueros: Franco Armani y Luis Marquínez.

Defensas: Neider Parra, William Tesillo, Andrés Reyes, Andrés Román, Samuel Velásquez y Milton Casco.

Volantes: Juan Zapata, Simón Rojas, Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo, Xavy Ríos y Elías Cabrera.

Delanteros: Crisrtian Arango, Kevin Parra, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento, Ian Poveda y Alfredo Morelos.

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