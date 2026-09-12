Por: Gol Caracol

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La historia de Samuel Martínez, el joven futbolista colombiano que hoy atrae la mirada de equipos tan emblemáticos como Liverpool, Barcelona y Manchester United, tiene sus raíces en una infancia marcada por una pasión inquebrantable por el balón. Incluso antes de que el interés europeo surgiera en torno a su talento, Samuel ya era reconocido en su familia y en su entorno por su devoción absoluta al fútbol. De acuerdo con Gol Caracol, sus padres, Jairo “El Indio” Martínez y Victoria Valencia, compartieron en una entrevista exclusiva que desde bebé, Samuel tuvo una conexión particular con la pelota, ignorando otros juguetes y regalos que le daban en su niñez.

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Jairo Martínez, padre de Samuel y exfutbolista profesional, recordó cómo los obsequios tradicionales que un niño podría atesorar, como muñecos, carros o incluso una bicicleta, permanecían intactos, pues el único interés de su hijo era jugar con el balón. “Le regalamos una bicicleta y quedó intacta, nueva. Nunca la usó. Siempre fue con un balón en sus piernitas”, relató Jairo en la entrevista. Siguiendo esa inclinación natural, Jairo empezó a entrenar a Samuel desde los dos o tres años, enfocándose especialmente en desarrollar su técnica, convencido de la importancia de trabajar este aspecto desde edades tempranas. Descubrió pronto una habilidad especial en su hijo: “Vi que golpeaba muy bien el balón”, subrayó.

Talento y disciplina se hicieron visibles al poco tiempo. Según el relato de su padre, Samuel destacó en todas las categorías infantiles en las que participaba, siendo siempre el jugador que marcaba la diferencia, desde los cinco hasta los ocho años. Su formación formal inició en el club Talento GB, fundado por miembros de su familia, donde fue parte activa en torneos desde los cinco o seis años. La madre de Samuel, Victoria Valencia, compartió un episodio en Bugalagrande: un desconocido pidió tomarle una foto al pequeño, anticipando que “en 15 años va a valer plata”.

Los sueños de Samuel siempre estuvieron ligados a grandes referentes: Lionel Messi a nivel internacional, y James Rodríguez y Luis Díaz en el fútbol colombiano, por su destreza técnica y estilo de juego. Él mismo incluía en papeles sus aspiraciones de jugar en el Barcelona junto a Messi. La consolidación de su talento quedó patente en el Sudamericano, donde, como relató Victoria, se coronó campeón y despertó el interés de clubes internacionales. Ahora, está a punto de cristalizar el objetivo más grande de su niñez: formar parte del Liverpool.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la infancia de Samuel Martínez antes de llegar a Liverpool?

De acuerdo con lo relatado por sus padres a Gol Caracol, la infancia de Samuel Martínez estuvo marcada por una dedicación inusual al fútbol. Desde bebé, ignoraba otros juguetes y se volcaba en practicar con el balón, apoyado constantemente por su padre, quien le entrenó en habilidades técnicas desde muy pequeño y lo motivó a desarrollarse en el club Talento GB.

¿Quiénes son los referentes futbolísticos de Samuel Martínez?

Según contó su madre en la entrevista con Gol Caracol, los grandes referentes de Samuel Martínez han sido Lionel Messi, por quien sentía una profunda admiración, pidiendo siempre camisetas del Barcelona, así como James Rodríguez y Luis Díaz, a quienes admiraba por su técnica, visión de juego y capacidad para desequilibrar en el campo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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