Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El regreso de James Rodríguez al Fútbol Profesional Colombiano (FPC) en 2026 es, sin duda, uno de los momentos más esperados por los seguidores del deporte en el país. Luego de una brillante y extensa trayectoria en el exterior, en la que dejó huella en ligas de Argentina, Europa, Qatar, Brasil y Grecia, el mediocampista cucuteño volvió a vestir una camiseta nacional, esta vez la del Atlético Nacional. Según lo publicado por 90minutos.co, su retorno ha incidido directamente en la expectativa de los hinchas, quienes ansiaban ver de nuevo su clase y talento en los estadios colombianos, ahora defendiendo los colores de uno de los clubes más exitosos del país.

Sigue a PULZO en Discover

James Rodríguez, cuya carrera despegó internacionalmente tras su paso por el Porto en Portugal, alcanzó la cima del fútbol europeo en equipos de renombre como Real Madrid y Bayern Múnich. Los resultados obtenidos durante su estancia en el Viejo Continente hablan de logros tanto individuales como colectivos: obtuvo títulos de liga en Portugal, España y Alemania, sumó dos trofeos de la UEFA Champions League y dos Mundiales de Clubes con el conjunto merengue. Además, a nivel selección, su nombre salvo un lugar en la historia al consagrarse como el máximo goleador –Bota de Oro– del Mundial de Brasil en 2014, consolidándose como uno de los referentes del fútbol colombiano, como indica el mismo medio.

El retorno de James al fútbol local resulta más emotivo si se considera que su anterior partido en el FPC ocurrió casi veinte años antes, siendo aún una promesa. De acuerdo con 90minutos.co, el 10 de noviembre de 2007, un joven James de apenas 16 años fue titular con el Envigado F.C. en la final de vuelta de la Primera B frente a Academia F.C. en Bogotá. En ese compromiso, el equipo de James ganó 2-1, asegurando el ascenso directo y marcando el cierre de su primera etapa en Colombia. Aquella victoria representó no solo un logro colectivo para el Envigado, conocido como la ‘Cantera de Héroes’, sino también el punto de partida de James rumbo a Banfield de Argentina, el inicio de su viaje internacional que lo convertiría en figura mundial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo fue el último partido de James Rodríguez en el Fútbol Profesional Colombiano?

El último partido oficial de James Rodríguez en el FPC antes de su reciente regreso se jugó el 10 de noviembre de 2007. En esa ocasión, James tenía 16 años y fue titular con Envigado F.C. en la final de vuelta de la Primera B frente a Academia F.C. en Bogotá, compromiso que terminó 2-1 a favor del equipo naranja y le aseguró el ascenso directo.

¿Por qué el regreso de James Rodríguez al Atlético Nacional genera tanta expectativa?

El fichaje de James Rodríguez por Atlético Nacional ha causado gran expectativa entre los hinchas debido a su trayectoria internacional y el largo tiempo transcurrido desde su última participación en el FPC. La importancia de su palmarés y el hecho de regresar siendo una figura consagrada en el fútbol mundial son razones que reavivan el interés y la emoción en torno a su participación en el fútbol colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z