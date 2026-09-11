Por: Caracol TV

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James Rodríguez se encuentra en el centro de la atención futbolística, pues estaría a punto de concretar su llegada al Atlético Nacional, uno de los clubes históricos del fútbol colombiano. Aunque la confirmación oficial sigue pendiente, diversos indicios sugieren que el mediocampista podría ser presentado por el equipo antioqueño el domingo 13 de septiembre, según publicó Noticias Caracol. Esta posible transferencia ha puesto nuevamente bajo el foco los números y el rendimiento que ha mostrado James en lo que va de 2026.

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Durante el presente año, la actividad del futbolista colombiano ha estado dividida principalmente entre su club, Minnesota United, que compite en la Major League Soccer, y la Selección Colombia, tanto en partidos oficiales como en encuentros de fogueo. De acuerdo con el recuento realizado por Noticias Caracol, James ha participado en un total de 13 partidos oficiales, sumando 591 minutos sobre el terreno de juego. Estos compromisos se distribuyen entre ocho duelos con el conjunto estadounidense y cinco con el elenco nacional, además de cuatro partidos amistosos con la ‘Tricolor’ que sirvieron para su preparación hacia la Copa Mundial de 2026.

En su paso por Minnesota United durante el primer semestre de 2026, Rodríguez disputó ocho partidos: seis en la MLS y dos en la US Open Cup. La participación de James no fue continua, ya que atravesó períodos en los que estuvo ausente en las convocatorias a causa de diferentes factores como lesiones, problemas de salud y permisos personales. Así, pudo sumar 276 minutos, participando tanto como suplente como desde el inicio en estos encuentros.

En cuanto a su desempeño con la Selección Colombia, James tuvo una actuación destacada en el certamen mundialista, específicamente en los cinco partidos oficiales que el combinado patrio disputó frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo, Portugal, Ghana y Suiza. En cada uno de estos encuentros fue titular y se consolidó como una de las piezas clave en la generación de juego ofensivo para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

La preparación de James antes de la Copa Mundial incluyó también cuatro partidos amistosos. El mediocampista sumó minutos frente a rivales como Croacia, Francia, Costa Rica y Jordania, lo que le permitió mantener el ritmo de competencia previo a la máxima cita del fútbol. En los registros figura con 63 minutos ante Croacia y Francia, 45 ante Costa Rica y 64 contra Jordania, confirmando que su presencia fue constante durante la preparación y competencia internacional.

¿Cuáles son los partidos más destacados de James Rodríguez en 2026?

Según Noticias Caracol, los partidos más relevantes de James Rodríguez en 2026 corresponden a sus titularidades con la Selección Colombia en la Copa Mundial, enfrentando a Uzbekistán, República Democrática del Congo, Portugal, Ghana y Suiza, donde fue considerado pieza fundamental en el planteamiento ofensivo del equipo.

¿Qué significan los partidos de fogueo y por qué son importantes para los futbolistas?

Un partido de fogueo es un encuentro amistoso que sirve como preparación para competencias oficiales. En el caso de James Rodríguez, según el artículo de Noticias Caracol, estos partidos contra Croacia, Francia, Costa Rica y Jordania le permitieron acumular minutos de juego y afinar su nivel competitivo antes del Mundial, aspecto clave para llegar en óptimas condiciones a torneos exigentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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