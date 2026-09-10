Por: Caracol TV

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Colombia cuenta ahora con la Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal, un nuevo protocolo oficial que busca garantizar que las denuncias por maltrato animal sean atendidas adecuadamente y que las autoridades tengan lineamientos claros de actuación. La noticia fue anunciada por la senadora Andrea Padilla Villarraga, quien explicó a través de sus redes sociales que este mecanismo es obligatorio y tiene el objetivo de evitar que los casos reportados por la ciudadanía se queden sin respuestas, situación que, en sus palabras, resultaba altamente frustrante para quienes intentaban buscar protección para los animales.

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Este protocolo fue establecido mediante la Resolución 1162 del 4 de septiembre de 2026 y corresponde al cumplimiento de uno de los mandatos de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel. Según Padilla, la Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal es un único procedimiento que deben aplicar las autoridades en todos los niveles del país: nacional, municipal y distrital. Su funcionamiento contempla desde la recepción de denuncias hasta la definición de cuáles instituciones deben intervenir y qué responder ante cada situación.

La Ley Ángel determinó que la ruta debía ser creada y aplicada por el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (SINAPYBA), en coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y otras entidades competentes. De acuerdo con Noticias Caracol, dicho protocolo incluye la existencia de al menos un canal específico, accesible y confidencial para denuncias anónimas o públicas de maltrato animal. Este canal debe ser ampliamente divulgado, disponer de personal capacitado y contar con medidas necesarias para la atención urgente de los casos.

Otro componente relevante de la ruta es la inclusión de protocolos diferenciados para la atención de animales afectados por el conflicto armado, permitiendo caracterizar y responder de manera oportuna ante estos casos. Además, la ley establece que las alcaldías cuentan con seis meses para adoptar el protocolo mediante un acto administrativo, plazo que vence en abril del próximo año. Mientras tanto, según explicó Padilla, las autoridades no pueden dejar de atender las denuncias en espera de este proceso administrativo.

El incumplimiento por parte de las autoridades puede ser considerado como falta disciplinaria grave, tal como lo estipula el artículo 19 de la Ley Ángel. En estos casos, la Personería puede abrir investigación y las quejas por aprehensión material preventiva de animales deben atenderse en máximo 24 horas. La normativa también prevé endurecer las sanciones por lesiones o muerte de animales y regula la participación de organizaciones de protección animal en los procesos.

Como complemento, la Ley Ángel exige la actualización periódica de estos protocolos y la capacitación de funcionarios, con el fin de fortalecer la prevención, investigación y sanción de la violencia contra los animales. Padilla anunció que se realizarán actividades pedagógicas para explicar en detalle este nuevo instrumento.

¿Qué autoridades deben implementar la Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal en Colombia?

De acuerdo con la información de la senadora Andrea Padilla y lo definido en la Ley Ángel, la Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal debe ser implementada por las autoridades en todos los niveles: nacional, municipal y distrital, incluyendo las alcaldías, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y otras entidades que formen parte del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal.

¿Cuáles son los principales elementos que contempla la Ruta Nacional de Atención al Maltrato Animal?

Según la Resolución 1162 y la Ley 2455 de 2025, la ruta establece canales accesibles y confidenciales para denuncias, protocolos de atención inmediata, lineamientos para identificar y proteger animales afectados por conflicto armado y obligaciones de capacitación de funcionarios. Todo esto apunta a una respuesta institucional clara y eficiente frente al maltrato animal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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