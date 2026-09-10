Por: Portal Bogotá

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Bogotá vivió una experiencia transformadora entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre de 2026 con la celebración de la Semana del Bienestar: Cultura y Salud para Vivir Mejor. Durante nueve días, más de 15.000 personas participaron en más de 100 actividades dedicadas a fomentar el bienestar integral por medio de la cultura, el arte y el movimiento, según información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. El evento, que se realizó en diferentes escenarios de la capital, ofreció talleres de movimiento, caminatas, jornadas de meditación, conciertos, ferias de emprendimiento, y hasta experiencias sinfónicas junto a la Orquesta Filarmónica de Mujeres y la terapeuta Silvana Nova.

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La Semana del Bienestar se desarrolló gracias a una alianza con el Hearth Summit Bogotá, iniciativa inspirada en encuentros mundiales de bienestar, y ‘Vive + y Mejor’, evento centrado en la longevidad liderado por el doctor Oswaldo Restrepo. Además, contó con la participación de 90 expertos y facilitadores provenientes de 15 países de Iberoamérica, Europa, Estados Unidos y África. Cada actividad fue diseñada para abordar las ocho dimensiones del bienestar que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Global Wellness Index (GWI): bienestar físico, emocional y salud mental, cognitivo y educativo, social y cultural, espiritual, ambiental, laboral y financiero.

En el marco de este evento se presentó el diplomado iberoamericano ‘El arte de estar bien: cultura y salud para el bienestar’, con el respaldo de la Secretaría de Cultura y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). El objetivo de este diplomado es ofrecer herramientas prácticas y teóricas a profesionales y líderes comunitarios para que promuevan la salud y el bienestar desde la cultura y las artes, permitiendo analizar políticas públicas y experiencias de éxito en distintos territorios.

Desde 2024, la administración de Bogotá reconoce formalmente la relevancia de la cultura, el deporte y la recreación para el bienestar y la salud mental, como parte del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’ 2024–2027. Ejemplo de este enfoque es la estrategia EstarBien Bogotá, que ha beneficiado desde 2024 a 10.000 adolescentes y personas mayores en instituciones educativas y comunidades locales. Otras iniciativas, como Bogotá Cultura + Consciente, Salones de baile, Escuelas con emociones y los Centros Día - Casas de la Sabiduría, demuestran el compromiso distrital por fortalecer el bienestar desde múltiples dimensiones. Finalmente, los cinco ejes temáticos de la Semana del Bienestar incluyeron: ciudades para el bienestar, determinantes sociales de la salud, cultura y movimiento, salud emocional y tecnología, y alimentación desde una perspectiva ancestral y regenerativa.

¿Qué es la Semana del Bienestar Bogotá: Cultura y Salud para Vivir Mejor?

La Semana del Bienestar Bogotá: Cultura y Salud para Vivir Mejor es un evento anual organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Reúne actividades culturales, artísticas y de movimiento enfocadas en las dimensiones del bienestar para incentivar una vida más saludable, activa y consciente, involucrando tanto a expertos locales como internacionales.

¿Cuáles son las ocho dimensiones del bienestar según la OMS y cómo se abordan en Bogotá?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las ocho dimensiones del bienestar incluyen bienestar físico, emocional, cognitivo, social, espiritual, ambiental, laboral y financiero. En Bogotá, estas se abordan integrando arte, cultura, deporte y educación en programas y eventos que buscan impulsar una vida equilibrada y consciente dentro de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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