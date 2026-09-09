Por: Noticiero 90 minutos

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Identificar si usted está siendo víctima de manipulación emocional, conocida también como gaslighting, representa un desafío complejo, según la información presentada en Noticiero 90 Minutos. Esta modalidad de violencia psicológica afecta profundamente la capacidad que tiene una persona para confiar en sus propias emociones y pensamientos, llegando incluso a que naturalice el abuso sin reconocerlo de manera consciente.

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Este ciclo de manipulación implica que la víctima se aísle de su entorno cercano; los agresores suelen restringir el contacto de la persona con sus amistades, familiares o colegas, evitando que la realidad del abuso sea evidente para el exterior. De acuerdo con la psicóloga clínica Yurani Soto, en estas circunstancias, el apoyo social se convierte en un elemento crucial que permite iniciar el proceso de recuperación.

La experta subraya que una red de apoyo no es algo ajeno o sofisticado, sino más bien el círculo humano y seguro que cualquier persona puede tener, integrado por amigos, familiares o compañeros de trabajo. Su función es brindar una visión externa, un reflejo de la realidad capaz de contrarrestar el discurso del manipulador, quien constantemente impide que la víctima exteriorice su situación y utiliza frases como: "nadie les va a creer". Esa estrategia refuerza el silencio y mantiene oculto el abuso.

Romper el silencio se convierte, entonces, en el primer paso fundamental para romper el ciclo de control. Soto explica que una red de apoyo puede activarse incluso cuando un tercero —amigo, colega o familiar— advierte y valida a la víctima sobre la existencia de manipulación emocional, ayudándole a diferenciar lo que es real de lo que no lo es. Además, los relatos compartidos por otras víctimas, tanto en pódcast como en plataformas digitales, pueden servir de guía para quien no identifica fácilmente el problema propio.

En caso de no contar con un círculo seguro o inmediato, recurrir a profesionales de salud mental resulta una alternativa efectiva para recuperar la confianza y establecer límites. La superación de la manipulación emocional requiere, por tanto, de interacción social y apoyo externo. Si usted siente dudas frecuentes sobre su perspectiva de la realidad o percibe aislamiento voluntario en una relación, la recomendación —según lo expuesto por la especialista— es buscar apoyo de confianza o consultar a un profesional. Solicitar ayuda a tiempo es esencial para salvaguardar la salud mental.

¿Qué es el gaslighting y cómo afecta a las víctimas?

El gaslighting es una forma de manipulación emocional en la que una persona consigue que otra dude de sus propios recuerdos, percepciones y juicio, deteriorando su autoconfianza al punto de que puede llegar a justificar o naturalizar el abuso. Este proceso lleva a aislamiento social y confusión interna, dificultando que la víctima reconozca el maltrato y le impide buscar ayuda.

¿Cómo puede ayudar una red de apoyo frente al gaslighting?

Una red de apoyo puede ser fundamental para detener el ciclo de manipulación emocional. Según la psicóloga Yurani Soto, este entorno cercano brinda una perspectiva objetiva y empática, valida los sentimientos de la víctima y facilita el contraste entre lo que siente y lo que realmente ocurre, lo cual ayuda a identificar el abuso y romper el silencio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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