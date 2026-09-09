Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El hallazgo de dos personas sin vida estremeció la tranquilidad de la vereda El Cedral, ubicada en zona rural del municipio de Roncesvalles, en el suroccidente del Tolima. De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo tuvo lugar cerca de las 8:30 de la mañana del martes 8 de septiembre, generando preocupación entre los habitantes de este sector apartado, caracterizado por su difícil acceso y la limitada presencia de vías carreteables, lo cual complica la movilidad y la rápida respuesta de las autoridades.

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Las víctimas, un hombre y una mujer, presentaban lesiones que, según las primeras indagaciones, habrían sido ocasionadas con arma de fuego. Los cuerpos fueron encontrados en una región que se localiza a aproximadamente dos horas y media del casco urbano, lo que pone en evidencia las condiciones adversas en las que se realizó el descubrimiento y la posterior intervención de las autoridades para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.

Ante la magnitud del suceso, la Policía Judicial asumió de inmediato la investigación del doble homicidio, desplazando un equipo especial al lugar de los hechos con el objetivo de establecer con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. El capitán Jonathan Sánchez Bermúdez, comandante del Distrito de Policía Rovira, señaló: “En este momento los hechos son materia de investigación. Un equipo especial de la Policía Judicial adelanta labores correspondientes con el propósito de establecer plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como identificar y ubicar a los responsables”.

Sumado a esto, el Departamento de Policía Tolima reiteró el llamado a los habitantes para que colaboren con información que permita esclarecer el caso. La institución aseguró que toda la información suministrada a la línea 123 o a la patrulla de policía más cercana será recibida bajo absoluta reserva, garantizando la protección de quienes decidan aportar datos relevantes.

El caso mantiene en vilo a la comunidad de El Cedral y zonas vecinas, quienes esperan que las investigaciones avancen para esclarecer lo sucedido y brindar un parte de tranquilidad.

¿Qué se sabe hasta ahora del doble homicidio en Roncesvalles, Tolima?

Según el reporte oficial del Departamento de Policía Tolima, hasta el momento se conoce que dos personas, un hombre y una mujer, fueron encontradas sin vida con lesiones producidas, al parecer, por arma de fuego en la vereda El Cedral. Las circunstancias en que ocurrió el hecho son materia de investigación y un equipo especial de la Policía Judicial trabaja para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

¿Cómo pueden colaborar los habitantes de El Cedral con las investigaciones del doble homicidio?

De acuerdo con las autoridades, los habitantes pueden aportar cualquier información relevante comunicándose a la línea 123 o acercándose a la patrulla de policía más cercana. El Departamento de Policía Tolima afirmó que se garantiza la absoluta reserva de la información proporcionada, con el fin de proteger la identidad de quienes colaboren.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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