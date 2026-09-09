Por: Noticiero 90 minutos

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La respuesta de la administración distrital ante el reciente terremoto del 10 de agosto en Altos de Santa Elena ha estado marcada por una presencia activa y solidaria en la zona afectada. De acuerdo con la información compartida por la Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Bienestar Social, se distribuyeron 200 mercados destinados a 15 ollas comunitarias, lo cual ha resultado crucial para garantizar el derecho a la alimentación de unas 800 personas que permanecen en el sector tras la emergencia.

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Según líderes comunitarios, el apoyo brindado ha permitido la continuidad de estas ollas, que ahora representan un pilar fundamental para la seguridad alimentaria de los grupos familiares e individuos más vulnerables del área. Cecilia Garcés Asprilla, quien representa a los residentes de las torres 83 a 90, señaló: "Estos insumos nos permiten sostener la olla comunitaria, la cual brinda alimento a cerca de 90 personas. Agradezco a la Alcaldía de Cali por estar aquí". Esta colaboración se traduce no solo en alimentos, sino también en el fortalecimiento del tejido social de Altos de Santa Elena. Wilson Morales, líder de la torre 5, explicó que la coordinación entre vecinos y administración favorece que alrededor de 20 personas tengan acceso a tres raciones diarias de comida gracias a estos espacios comunitarios.

El acompañamiento institucional va más allá del suministro de alimentos. La administración distrital, por intermedio de las secretarías de Salud, Vivienda, Seguridad y Justicia, Educación y Bienestar Social, mantiene la operación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la zona. Este espacio permite atender de manera directa las inquietudes y necesidades de quienes se han visto más afectados por el sismo, en especial en temas de asistencia social, inscripción al Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE) y al Registro Único de Damnificados (RUD). Además, se acompaña a la comunidad en la prevención de violencias basadas en género y en gestiones asociadas al programa Persona Mayor.

Carolina Ordóñez Cedeño, subsecretaria de Poblaciones y Etnias, reafirmó que el principal compromiso del Distrito es asegurar el acceso efectivo a los derechos fundamentales, principalmente a una alimentación digna y atención psicosocial. De este modo, la Alcaldía mantiene su presencia y apoyo, promoviendo la solidaridad y resiliencia colectivas como vías para la recuperación.

¿Cuáles son los beneficios de las ollas comunitarias para los habitantes de Altos de Santa Elena?

Las ollas comunitarias, de acuerdo con líderes como Cecilia Garcés Asprilla y Wilson Morales, representan un soporte esencial para la alimentación diaria de personas que continúan en la zona tras el terremoto. Estas estructuras no solo aseguran el acceso a comida para cerca de 800 habitantes, sino que fortalecen la organización y unión de la comunidad ante la adversidad.

¿Qué entidades apoyan a los damnificados de Altos de Santa Elena tras el terremoto?

La respuesta a la emergencia ha contado con la intervención de varias secretarías de la Alcaldía de Cali, entre ellas Bienestar Social, Salud, Vivienda, Seguridad y Justicia y Educación. Además, el Puesto de Mando Unificado (PMU) articula la atención, facilitando inscripciones al Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE) y al Registro Único de Damnificados (RUD), y atendiendo otras necesidades prioritarias según lo indicado por la administración distrital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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