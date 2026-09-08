Por: Noticiero 90 minutos

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La ciclovía se ha consolidado como una tradición dominical entre las familias de Cali y quienes la visitan. Cada semana, era común que los ciudadanos se organizaran para disfrutar de los circuitos recreativos y deportivos distribuidos en distintos puntos de la ciudad, un espacio que no solo promovía la actividad física, sino también el encuentro comunitario y la apropiación del espacio público. De acuerdo con información proporcionada por la Alcaldía de Cali, a comienzos de 2026 la actual Administración Municipal anunció que este año se ampliarían los trayectos habituales, pues los recorridos previstos aumentarían de 38 a 58 kilómetros, lo cual buscaba acercar la oferta deportiva y de esparcimiento a nuevas zonas urbanas. Sin embargo, el 10 de agosto un sismo alteró los planes de la ciudad y detuvo el desarrollo normal de la ciclovía.

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La magnitud de la emergencia llevó a la suspensión de diversas actividades que ya estaban programadas. Según relató Alexander Camacho, Secretario de Deporte y la Recreación de Cali, en medio de la atención de la crisis se utilizó gran parte de la logística de la ciclovía en acciones de rescate y control: “más de 400 vallas, que son las que se utilizan en la ciclovía, fueron utilizadas para los perímetros de aquellas viviendas que estaban en el piso. Para todas las situaciones de rescate que los organismos de socorro necesitaban (...) muchas de ellas se utilizaron para estos cerramientos”, aseguró el funcionario, citado por 90minutos.co.

El daño estructural en algunos sectores fue notorio. Camacho detalló que uno de los circuitos más emblemáticos, el de la novena y la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, resultó seriamente afectado al colapsar edificaciones y viviendas en esa zona. Por tal motivo, la presencia y el trabajo de las autoridades se concentró especialmente en escenarios con riesgos de seguridad.

Finalmente, luego de un mes de suspensión y de varias reuniones interinstitucionales para evaluar la situación, Camacho confirmó que la ciclovía regresará este 13 de septiembre. La Secretaría de Gestión del Riesgo emitió un balance favorable tras analizar las condiciones, por lo que, según la Administración local, la noticia resulta positiva para quienes esperan retomar este espacio de convivencia y salud en las calles caleñas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió la ciclovía de Cali tras el sismo del 10 de agosto?

La ciclovía de Cali fue suspendida porque los recursos logísticos, como las 400 vallas que normalmente se usan para delimitar rutas, se destinaron a atender la emergencia provocada por el sismo. Según Alexander Camacho, estos elementos se emplearon para resguardar zonas afectadas y garantizar la seguridad en tareas de rescate.

¿Cuándo y cómo será el regreso de la ciclovía en Cali?

El regreso de la ciclovía en Cali está programado para el domingo 13 de septiembre, después de un mes de suspensión. Según la Alcaldía y la Secretaría de Gestión del Riesgo, tras evaluar los daños y riesgos, se determinó que era seguro reactivar los recorridos ampliados, brindando nuevamente a la ciudadanía este espacio recreativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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