Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Yimi Ramírez, un joven de 28 años, fue hallado en situación de calle en el municipio de El Guamo, Tolima, tras permanecer desaparecido cerca de una década. De acuerdo con el testimonio entregado por una de sus familiares, Yimi había perdido todo contacto con los suyos desde hace aproximadamente 10 años, periodo en el cual su familia mantuvo la esperanza de encontrarlo y estuvo realizando múltiples esfuerzos para dar con su paradero, aunque con el paso del tiempo se fue perdiendo la pista de su ubicación y su situación.

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El reciente descubrimiento de su paradero ha sido motivo de enorme preocupación y de esperanzadores intentos de reconciliación por parte de sus seres queridos. Según la información revelada, la familia ha estado pendiente de Yimi desde el mismo momento en que supieron dónde se encontraba, intentando buscar caminos para recuperar la cercanía afectiva y ofrecerle el acompañamiento necesario. No obstante, los allegados han reconocido que este proceso de acercamiento no ha sido sencillo, pues los años de distanciamiento han generado una evidente ruptura en la confianza y la comunicación.

Ante la delicada situación, los familiares se han visto en la necesidad de hacer un llamado público a la comunidad de El Guamo, pidiendo expresamente que no agredan ni actúen con violencia contra Yimi. "Por favor no lo agredan, él no es agresivo. La familia ha estado pendiente de él, pero es un proceso difícil para que acceda a un proceso de desintoxicación", señaló una de sus allegadas, llamando a la empatía y al respeto por su situación actual. Subrayaron además que han intentado ayudarlo, pero la recuperación de la confianza y su disposición a recibir ayuda requieren tiempo y paciencia, por la complejidad de las vivencias que Yimi ha experimentado durante todo este tiempo lejos de su núcleo cercano.

La familia insistió en que no lo han dejado solo y que siguen pendientes de su seguridad. Solicitan a quienes lo vean o sepan de él, que les informen si surge alguna complicación, para poder intervenir de manera adecuada. En ese sentido, el mensaje central de los familiares es uno de comprensión y respeto, invitando a la comunidad a brindar el espacio necesario para que Yimi eventualmente recupere su confianza y logre reintegrarse, gradualmente, en los procesos de ayuda y acompañamiento que su entorno le propone.

¿Qué pasos está dando la familia de Yimi Ramírez para ayudarlo tras su aparición?

La familia de Yimi Ramírez está manteniéndose atenta a su situación y busca recuperar la cercanía, aunque reconoce que se trata de un proceso complejo y gradual. Han intentado previamente ayudarlo a acceder a un proceso de desintoxicación, pero advierten que la recuperación de la confianza y su disposición a recibir acompañamiento requieren paciencia y soporte constante. Solicitan apoyo y comprensión por parte de la comunidad mientras continúan realizando esfuerzos para acompañarlo adecuadamente.

¿Por qué es importante que la comunidad no actúe con violencia contra personas en situación de calle como Yimi Ramírez?

La familia de Yimi Ramírez ha recalcado la importancia de evitar cualquier tipo de agresión o violencia contra él, subrayando que no representa peligro alguno para los demás. La comprensión y el respeto son esenciales para facilitar que las personas en situación de calle, como Yimi, puedan reestablecer vínculos familiares y acceder a procesos de ayuda, permitiendo así su proceso de reintegración y recuperación en un ambiente seguro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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