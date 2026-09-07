Por: El Espectador

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Un hecho de violencia ocurrido en el barrio Nicolás de Federmán, en la localidad de Teusaquillo, ha suscitado preocupación entre los habitantes del sector. Un vigilante fue brutalmente atacado en la cabeza con una piedra y posteriormente despojado de sus pertenencias, según se observa en una grabación de una cámara de seguridad. Los hechos tuvieron lugar cerca de la carrera 28A con calle 51 mientras el trabajador cumplía sus labores de vigilancia. Las imágenes, obtenidas por medios y difundidas en redes sociales, muestran que el agresor merodeó la zona varios segundos antes de tomar una piedra del suelo y seguir a la víctima hasta las inmediaciones de la caseta de vigilancia.

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En la secuencia captada por la cámara, el atacante propinó el primer golpe, ocasionando que el vigilante cayera de inmediato y quedara inconsciente en el suelo. Posteriormente, el agresor utilizó la misma piedra para asestar un segundo impacto, según se evidencia en la grabación. Luego, revisó las pertenencias del trabajador y salió del lugar. De acuerdo con el video difundido, antes de que ocurriera el ataque, el vigilante habría sostenido una discusión con el agresor, pero el material visual no cuenta con audio que permita dilucidar el motivo. Tampoco aporta información sobre la identidad ni sobre las características personales del atacante.

Aunque el caso recobró notoriedad este 7 de septiembre, reportes previos sitúan el hecho en la noche del 17 de agosto, lo que indica que no corresponde a un evento reciente del pasado fin de semana. Tras el ataque, los informes señalan que el vigilante quedó inconsciente y no se ha emitido un parte médico oficial, por lo que se desconoce tanto su evolución como el centro asistencial al que fue trasladado. Hasta el momento, ni las autoridades ni la empresa de vigilancia han dado declaraciones sobre una denuncia formal, ni sobre posibles valoraciones de Medicina Legal.

Los reportes iniciales agregan que el agresor huyó tras registrar las pertenencias del vigilante. Testimonios de residentes aseguran que suele frecuentar la zona cercana al puente de la calle 53 con la avenida NQS, aunque esta información no equivale a una identificación oficial. Las autoridades tienen la tarea de revisar las grabaciones del sector para esclarecer el recorrido del atacante y concretar la investigación. La Fiscalía General de la Nación deberá analizar las pruebas recabadas para determinar los delitos aplicables y si la investigación procederá por hurto, lesiones personales o alguna conducta penal diferente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué detalles se conocen del ataque al vigilante en Nicolás de Federmán?

El ataque sucedió en la noche del 17 de agosto, cuando un hombre golpeó dos veces con una piedra al vigilante mientras este cumplía sus tareas en la localidad de Teusaquillo, Bogotá. El agresor revisó sus pertenencias y huyó, según muestran las cámaras de seguridad, pero aún no ha sido identificado oficialmente por las autoridades.

¿Cuál es el estado de salud del vigilante agredido en Bogotá?

Hasta el momento, ni la empresa de vigilancia ni las autoridades han entregado información acerca del estado de salud del hombre atacado. No se conocen detalles sobre su diagnóstico médico, el centro asistencial al que fue enviado ni su evolución tras el grave golpe en la cabeza.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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