Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá se verá ajustada a partir del domingo 13 de septiembre de 2026 debido a los trabajos en el nuevo corredor de la carrera Séptima, específicamente en el sector de la calle 100, entre las localidades de Chapinero y Usaquén. De acuerdo con la información publicada en 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', este relevante avance vial impulsa una serie de desvíos para corredores clave del sistema TransMilenio y rutas TransMiZonales, que afectarán los hábitos de desplazamiento de miles de usuarios del transporte público.

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Concretamente, serán 25 rutas TransMiZonales y la ruta dual K86 de TransMilenio (con operación los domingos y festivos) las que deberán modificar sus recorridos habituales en la zona de obras. Todo ello responde a la demolición del antiguo puente vehicular, construido en la década de los 60, permitiendo el desarrollo de una nueva infraestructura que incrementará de dos a cuatro carriles el paso entre dichas localidades, según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

El detalle de los desvíos es preciso: en sentido norte a occidente, rutas como 634, 661, Z8, 402, 442 y otras deberán emplear un desvío por la calle 102, carrera 8A y retomar la calle 100. En sentido occidente a norte, rutas como 661, BL919 y Z8 continuarán hasta la carrera 9A para tomar la carrera 11 y posteriormente la calle 106; allí regresarán a la carrera 7, restableciendo su ruta. La ruta T12, circulando sentido sur a occidente, tomará la calle 94 hacia la carrera 13, desde donde retornará al corredor inicial.

Los domingos y festivos, durante la operación de la Ciclovía de Bogotá, el esquema de desvíos varía: las rutas y la dual K86 tomarán diferentes trayectos, pasando por calles como la 102, 94, diagonal 92 y carreras como la 8A y la 13, dependiendo de su punto de origen y destino. Entre tanto, algunos paraderos también serán reubicados o unificados: por ejemplo, los situados en la calle 100 entre carreras Séptima y Décima, y uno de la dual K86 sobre la carrera Séptima con calle 121.

Estos cambios, aunque temporales, buscan mantener la fluidez del transporte y preparan el terreno para una conexión estratégica entre la troncal avenida carrera 68 y el futuro corredor de la carrera Séptima. Según lo informado, los usuarios pueden consultar detalles y planear viajes a través de la aplicación oficial TransMiApp y canales de TransMilenio, además de mantener actualizada la tarjeta TuLlave para evitar inconvenientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas TransMilenio y TransMiZonal afectadas por el cierre en la calle 100 con carrera Séptima?

Según la información proporcionada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, 25 rutas del componente TransMiZonal se verán afectadas, así como la ruta dual K86, que opera domingos y festivos. Entre las rutas directamente impactadas están 634, 661, Z8, 402, 442, BK916, CB109, E26B, T21, T163, BD237, AB020, BH907, HB608, T13, T25, 18-3, CA103, FC404, Z4B, BL919, T12, CA134, CA151 y 466.

¿Por qué se realizan los desvíos viales en la calle 100 con carrera Séptima y cuáles serán los beneficios de la obra?

Los desvíos se implementan por la demolición del puente vehicular construido en los años 60, una intervención destinada a modernizar la infraestructura y ampliar de dos a cuatro carriles el paso en ese sector entre Chapinero y Usaquén. Una vez culminadas las obras, se facilitará la conexión entre la avenida carrera 68 y el corredor carrera Séptima, lo que optimizará la movilidad en el área.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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