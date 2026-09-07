Un adulto mayor se debate entre la vida y la muerte por un vil ataque por parte de un ladrón, quien lo atacó con un objeto contundente para despojarlo de sus pertenencias en Modelia, en el occidente de Bogotá. El afectado, un vigilante del sector, se encuentra hospitalizado.

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Según dijeron habitantes del sector en Citytv, el ataque ocurrió sobre la tarde del pasado sábado 5 de septiembre cuando el guardia, que había iniciado hace 15 días en su labor, estaba de servicio. Según se observa en el video de cámara de seguridad, el atacado se encontraba recostado en el exterior de su caseta de vigilancia, cuando el criminal se le acercó por el andén.

El agresor se movió sigilosamente y usó los árboles de allí para pasar desapercibido y que su víctima no lo notara. En un punto, se le hizo a pocos pasos al adulto mayor y lo atacó cobardemente por la espalda al arrojarle una roca de considerable tamaño en la cabeza.

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El vigilante cayó sobre la calle, mientras el indolente ladrón le hurtó sus pertenencias personales como el celular. Como si no fuera suficiente, el ratero le volvió a lanzar el objeto contundente al afectado, quien estaba indefenso y en el suelo.

(Haga clic aquí para ver el video. Precaución: imágenes sensibles)

Finalmente, el delincuente se fue en la bicicleta que el guardia tenía con él y huyó. Actualmente, el adulto mayor sigue internado y su condición es crítica debido al vil ataque que sufrió. Por su parte, los habitantes de Modelia siguen preocupados por la inseguridad que viven en el sector y recordaron que a pocos metros del lugar donde hirieron al vigilante está el antiguamente llamado parque El Golfito, donde Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que acabó con su vida.

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