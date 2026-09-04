La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional propinaron un golpe contundente al crimen organizado tras la captura de Jhersson Leonardo Contreras Ramírez, alias ‘Bam Bam‘, interceptado en la noche del pasado martes primero de septiembre en el aeropuerto internacional El Dorado cuando intentaba huir hacia Lima, Perú, portando un pasaporte falso. El sujeto, considerado una ficha clave dentro de la organización criminal conocida como ‘Los Gladiadores’, es investigado no solo por su participación directa en el homicidio por error del empresario Gustavo Aponte, perpetrado el pasado 11 de febrero de 2026, sino también por una macabra línea investigativa que apunta a que su misión era eliminar a los propios sicarios que cometieron la equivocación.

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De acuerdo con la Unidad Investigativa de El Tiempo, ‘Bam Bam’ habría creado el grupo de WhatsApp mediante el cual se coordinaron los seguimientos al objetivo real de la banda, un empresario del sector del oro que había denunciado explotaciones ilegales ligadas a disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

El giro escalofriante de las pesquisas se originó cuando los registros de celdas telefónicas ubicaron el celular de ‘Bam Bam’ en Boyacá, exactamente un día después de la muerte de Aponte y muy cerca de la zona donde fue ejecutado uno de los sicarios que disparó por error contra el chofer del vehículo Spark. Los investigadores analizan si el detenido participó en este segundo crimen y si su rol principal era purgar a los miembros de la red que fallaron en el encargo criminal, de acuerdo con el rotativo.

El prontuario de alias ‘Bam Bam’ se densifica al confirmarse que es familiar directo del máximo cabecilla de la estructura, conocido como ‘el Viejo’ o ‘el Abuelo’, quien operaría desde las selvas colombianas. Las autoridades rastrean comunicaciones interceptadas que sugieren órdenes directas de las altas jerarquías armadas para sancionar drásticamente el error operativo que frustró el atentado principal.

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Mientras avanzan las coordinaciones judiciales y se evalúa la situación de la mujer que lo acompañaba en el frustrado escape, la Fiscalía prepara nuevas órdenes de captura contra redes de apoyo y familiares vinculados al entramado criminal que mantiene en vilo a las autoridades del país.

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