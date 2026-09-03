La investigación por el asesinato del músico mexicano Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, continúa mientras las autoridades reconstruyen lo ocurrido dentro del apartamento donde fueron asesinadas cuatro personas.

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(Vea también: Sale a la luz por qué hijo de Jonathan Meléndez se salvó de masacre; menor será testigo)

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video registrado durante el ingreso de agentes de la Policía Municipal al inmueble ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Las imágenes permiten observar parte de las condiciones en las que fue encontrado el apartamento después del múltiple homicidio. Uno de los espacios que más llamó la atención fue el baño, donde fueron localizadas la esposa de Meléndez y la hija de tres años de la pareja.

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En la grabación se observan manchas de sangre mientras los uniformados recorren el inmueble y verifican diferentes espacios.

El asesino de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, de su familia y empleada doméstica, habría sido su socio Diego Sebastián, quien lo visitó para tratar un asunto de dinero. El atacante solo dejó un testigo, un niño de seis años que logró esconderse. Así ocurrió el… pic.twitter.com/0rYTxt0x6l — Nacho Lozano (@nacholozano) September 3, 2026

Blu Radio señala que durante el procedimiento, uno de los agentes hace una referencia a las huellas de la menor. “Aquí están las pisaditas de la bebé”, se escucha decir al policía mientras inspecciona el lugar.

El video ha generado conmoción debido a los detalles que permite conocer sobre el escenario en el que fueron encontradas algunas de las víctimas.

Así fueron encontradas las víctimas del crimen

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cuatro personas fueron asesinadas dentro del apartamento.

Entre las víctimas estaba Ana Paola Barragán, esposa de Meléndez, quien tenía 35 años y estaba embarazada de cuatro meses. La mujer murió junto con la hija de la pareja, una niña de tres años.

Los primeros informes indican que ambas presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza.

La cuarta víctima fue Aleyda Romero, una joven de 21 años que trabajaba como empleada doméstica de la familia. Según los reportes conocidos, fue localizada en el cuarto de servicio y presentaba una herida de bala en la espalda.

Las autoridades también encontraron al perro de la familia dentro del apartamento, atado en uno de los espacios del inmueble.

Mientras los investigadores avanzan en la reconstrucción de los hechos, uno de los elementos que más ha llamado la atención es la supervivencia del hijo mayor de Meléndez.

El niño, de seis años, logró permanecer con vida durante el ataque y posteriormente fue localizado por las autoridades. De acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso, se habría escondido debajo de una cama para evitar ser encontrado.

El menor no presentaba heridas visibles y quedó bajo protección de las autoridades mientras continúa la investigación.

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