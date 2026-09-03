Un escalofriante caso de homicidio múltiple sacude a México tras confirmarse el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y la empleada doméstica de 21 años. El brutal crimen, perpetrado el pasado martes primero de septiembre en un penthouse del fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ha sumido en la conmoción a la industria musical y a la opinión pública internacional, según informó El Tiempo.

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Las investigaciones tomaron un giro sumamente gráfico en las últimas horas, luego de que el periodista judicial Carlos Jiménez difundiera un video que muestra el momento exacto en que la policía municipal ingresó al apartamento. En el registro audiovisual, calificado como explícito y macabro, se observa el baño completamente impregnado de manchas hemáticas, convertido en el epicentro de la tragedia. En medio de la diligencia, se escucha a los uniformados relatar con dolor que “aquí están las pisaditas de la bebé”, mientras constatan que las víctimas yacían a la orilla de la ducha sin signos vitales.

De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía mexicana, dos de las víctimas fueron halladas maniatadas, y tanto ellas como la menor presentaban impactos de arma de fuego en la extremidad cefálica, mientras que la cuarta víctima recibió un disparo en la espalda. En medio del horror, los agentes descubrieron una luz de esperanza al hallar con vida y sin signos de violencia al hijo de seis años de la pareja, quien logró salvarse de la masacre tras esconderse en una cama de la vivienda, mientras que el perro de la familia fue encontrado atado en el interior.

Las primeras hipótesis señalan que el ataque ocurrió entre las 5:30 p. m. y las 7:40 p. m., facilitado por la relación de confianza que uno de los agresores tenía con las víctimas para acceder al domicilio. Tras las pesquisas preliminares, las autoridades lograron la captura de dos sospechosos: Diego Sebastián ‘N’, señalado como socio del músico y presunto autor intelectual del homicidio múltiple, y Gerardo ‘N’, investigado por su presunta participación en los hechos.

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Mientras el Gobierno local y las autoridades federales mantienen mesas de coordinación para esclarecer por completo los móviles del crimen —en medio de versiones que apuntaban a disputas financieras del artista—, la Fiscalía indicó que en el momento procesal oportuno entregará mayores detalles sobre la situación jurídica de los detenidos.

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