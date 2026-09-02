Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido en el mundo artístico como ‘Honas’, fue uno de los músicos que estuvo detrás de la creación de Camilo Séptimo, agrupación mexicana que se consolidó en la escena del rock alternativo y el synthpop. Tenía 38 años y además de desempeñarse como tecladista, desarrolló labores como compositor y productor musical.

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(Vea también: Revelen la identidad del hombre que apareció asesinado debajo de un puente en Bogotá y posible hipótesis)

Su trayectoria con la banda comenzó en 2013, cuando junto a Manuel Mendoza y Erik Vázquez dio forma al proyecto que posteriormente se convertiría en una de las agrupaciones destacadas de la escena independiente mexicana. Desde los primeros trabajos, los teclados y sintetizadores aportados por Meléndez fueron parte importante de la identidad sonora del grupo.

La carrera del músico se extendió durante más de una década y estuvo ligada a trabajos como ‘Óleos’, ‘Navegantes’, ‘Ecos’ y ‘Jardín de las almas’. También participó en composiciones y labores de producción, por lo que su papel dentro de Camilo Séptimo iba más allá de las presentaciones en vivo.

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Meléndez permanecía activo con la agrupación en 2026. En los trabajos más recientes de Camilo Séptimo aparece involucrado en procesos creativos y de producción, lo que demuestra que continuaba vinculado al proyecto musical que ayudó a construir desde sus comienzos.

Lamento informar sobre el multihomicidio de Jonathan Meléndez “honas” tecladista y cofundador de la banda mexicana @CamiloVIImx, su esposa, su hija, su trabajadora del hogar y su mascota. Un pequeño de tan solo 6 años sobrevivió. Se escondió y esperó a las autoridades. Dos… — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) September 2, 2026

La hipótesis de las autoridades sobre el asesinato de Jonathan Meléndez

De acuerdo con información recogida por El Tiempo, la investigación por el crimen ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, apunta inicialmente a un posible robo, de acuerdo con la información difundida por las autoridades y medios mexicanos. Sin embargo, esta línea todavía hace parte de las pesquisas y no constituye una conclusión definitiva sobre el móvil.

Uno de los elementos que analiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de México es la relación que Meléndez mantenía con uno de los hombres detenidos. Diego Sebastián ‘N’ era socio del músico en negocios relacionados con Airbnb y, según las autoridades, esa relación de confianza habría permitido su ingreso al domicilio.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas y que presuntamente aprovechó esa relación para entrar a la vivienda.

La existencia de ese vínculo comercial también abrió otras preguntas sobre el posible motivo del crimen. Algunas versiones periodísticas mencionan un eventual conflicto económico entre Meléndez y su socio, pero esta posibilidad no ha sido confirmada oficialmente como la causa del homicidio. Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones mientras avanzan en la reconstrucción de los hechos y en la determinación de las responsabilidades de los dos detenidos.

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