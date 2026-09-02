Jonathan Meléndez, tecladista de la banda mexicana de rock Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de 3 años y una mujer de 21 años dentro de un apartamento ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelen la identidad del hombre que apareció asesinado debajo de un puente en Bogotá y posible hipótesis)

El crimen ocurrió el martes primero de septiembre en el fraccionamiento Grand Viure, en la zona conocida como Zona Esmeralda.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Policía Municipal recibió un reporte cerca de las 11:50 p. m. sobre varias personas sin vida dentro de una torre residencial.

Lee También

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a las cuatro víctimas.

La esposa del músico fue identificada por El Universal como Ana Paola, de 35 años, quien estaba embarazada. La pareja tenía una hija de 3 años.

La cuarta víctima era una mujer de 21 años que trabajaba como empleada doméstica de la familia.

Las autoridades también encontraron dentro del inmueble a un menor de 6 años con vida y sin signos de violencia. El perro de la familia estaba atado dentro del lugar.

La Fiscalía informó que las víctimas presentaban diferentes lesiones y señaló que dos de ellas fueron encontradas maniatadas.

Un socio de Jonathan Meléndez está entre los dos detenidos

Las primeras investigaciones apuntan a que el crimen habría ocurrido varias horas antes de que las autoridades recibieran el reporte. Según la Fiscalía, los hechos se habrían registrado entre las 5:30 p. m. y las 7:40 p. m. del martes.

Una de las principales líneas de investigación está relacionada con la forma en que los responsables ingresaron al inmueble. La Fiscalía señaló que dos hombres habrían aprovechado “la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas” para acceder al domicilio.

Como resultado de las investigaciones fueron detenidos dos hombres, identificados por las autoridades como Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, quienes son investigados por su probable participación en el homicidio múltiple.

La Fiscalía identificó a Diego Sebastián ‘N’ como socio de Jonathan Meléndez y señaló que sería uno de los probables autores del crimen.

Gerardo ‘N’, por su parte, ya había sido detenido previamente y también es investigado por su probable intervención en los hechos.

Los dos permanecen bajo investigación y será la autoridad competente la que determine su situación jurídica conforme avance el proceso.

Músico habría advertido a un amigo sobre reunión con su socio

Uno de los elementos que ahora hacen parte de la investigación fue revelado por El Universal. Según ese medio, un amigo de Jonathan Meléndez entregó a las autoridades información sobre una conversación que había sostenido con el músico horas antes del crimen.

De acuerdo con ese relato, Meléndez le habría contado que tenía previsto reunirse con un socio y le pidió que acudiera ante las autoridades si después de determinado tiempo no recibía noticias suyas.

La conversación habría ocurrido en medio de problemas que el músico mantenía con esa persona, según la información publicada por El Universal. Ese dato cobra relevancia dentro de la investigación debido a que uno de los dos detenidos es señalado por la Fiscalía precisamente como socio de Meléndez.

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente todas las circunstancias que rodearon el encuentro ni han establecido de manera definitiva cuál habría sido el móvil del homicidio múltiple.

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza lamentó los hechos y señaló que la Policía Municipal colaboró con las autoridades estatales y federales durante las primeras diligencias.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)