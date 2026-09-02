Venezuela tendría elecciones, pero todavía no hay una fecha definida. Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que el país acudirá a las urnas cuando existan las condiciones que, a su juicio, permitan hacerlo.

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“No tengas duda de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”, respondió Rodríguez a un periodista durante una conferencia en Caracas. La mandataria agregó que el país cuenta con una Constitución y un sistema electoral que contempla el calendario de los comicios.

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Sin embargo, Rodríguez dejó claro que no será ella quien establezca la fecha. “Yo no fijo fecha”, afirmó la presidenta encargada, quien actualmente gobierna bajo una fuerte presión de Estados Unidos.

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El pronunciamiento se conoce mientras representantes del gobierno venezolano y un sector de la oposición participan en conversaciones impulsadas por Washington para avanzar hacia una eventual transición democrática. Una nueva ronda de diálogos estaría prevista dentro de diez días

Uno de los asuntos que estaría sobre la mesa es la renovación del Consejo Nacional Electoral, un paso considerado fundamental para avanzar hacia unas nuevas elecciones. La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, ya había señalado esa posibilidad.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que Venezuela todavía no está preparada para acudir a las urnas. “Simplemente no creo que estén listos todavía. Sabes, es algo muy nuevo. Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno”, dijo.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.