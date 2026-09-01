Por: Caracol TV

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Noticias Caracol conoció el testimonio del más reciente caso de reclutamiento masivo de colombianos para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania. Se trata de Carlos Andrés Barrios, quien hace pocos días se escapó del ejército ruso y se rindió ante las tropas ucranianas.

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El connacional dio detalles de cómo fue enlistado en las filas de Vladimir Putin: “Prácticamente estaba viendo videos cuando yo vi la notificación que si quería hacer parte del ejército ruso, pues yo pues normal, yo acepté. (…) Yo en ese momento estaba trabajando como repartidor en Bogotá y acepté el contrato porque quería sacar adelante a mi familia y todo”. Entonces, hace menos de tres meses, arribó a Rusia para combatir a las tropas de Ucrania.

Barrios, al igual que decenas de reclutados, asegura que firmó un contrato directamente con “los propios de ahí de la Federación Rusa, directamente con la Federación. Ya después de eso lo llevan a la Federación de Rusia a firmar contrato y ya después de firmar contrato los mandan a uno entrenar más o menos duro”. Dicho entrenamiento, explica, es de pocos días y luego son enviados a la primera línea de guerra.

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Se rindió ante los ucranianos al quedar herido

Carlos Andrés dijo que estuvo en la base de entrenamiento con otros siete colombianos “y después nos separaron: cuatro para aquí, cuatro para otro lado. De esos cuatro colombianos que nos separaron, nos mandaron para un túnel después del entrenamiento”, que describió “como un infierno” porque “había gente muerta, gente que se desmayaba” a la que no les prestaban atención y a los que prácticamente “los dejaban morir. Me ponían a cavar, a cavar, no les daban ni aguapanela, nada caliente”.

Hace menos de una semana, después de quedar herido, decidió rendirse ante el ejército de Ucrania para salvar su vida. “Ahí fue cuando llegaron dos soldados ucranianos, se metieron cuando yo estaba la trinchera” y les dijo: “Yo me le entrego, me le entrego”, y alzó las manos. “No, paz, paz, paz, ya”, repetía a sus captores.

¿Qué dicen autoridades sobre el reclutamiento?

Centenares de familias buscan infructuosamente en Colombia alguna noticia de sus hijos, esposos o hermanos. De hecho, el pasado viernes 14 de agosto un grupo de ellos se reunió frente a la embajada de Rusia en Bogotá pidiendo respuestas, pero “no dan ninguna respuesta concreta, lo que dan son pañitos de agua tibia”, expresaron.

En esa protesta, la legación se limitó a negar cualquier responsabilidad en los reclutamientos y les dijo a los familiares que buscaran ayuda en la Cancillería colombiana: “La Embajada de Rusia, siendo una misión diplomática, nunca ha realizado ni realiza ningún tipo de gestión relacionada con la prestación del servicio militar en las filas de las fuerzas armadas de Rusia por los extranjeros”.

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Pero no es la única que no da ninguna información concreta, según denuncian los familiares: “Ni Ministerio de Relaciones Exteriores, ni Defensoría del Pueblo, ni Cancillería, nadie me ha respondido por nada, ni Fiscalía. ¿Por qué digo esto? Porque es que nosotros queremos que ya no se vayan más jóvenes como está pasando con nuestros hijos”.

Como respuesta al informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre la cantidad de colombianos que se encuentran peleando esta guerra entre Rusia y Ucrania, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó las cifras más recientes: a la fecha se han registrado 752 solicitudes de asistencia consular presentadas por connacionales reclutados por Ucrania o sus familiares y 721 solicitudes de asistencia consular presentadas por connacionales reclutados por la Federación de Rusia o sus familiares.

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