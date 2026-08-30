Lo que para Ever Pérez Villanueva, un joven de 25 años oriundo de Juan de Acosta, Atlántico, comenzó como una oportunidad laboral terminó convirtiéndose en una tragedia en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora, su familia busca la manera de recuperar sus restos y traerlos de regreso a Colombia.

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(Ver también: Colombiano fue capturado por tropas rusas mientras combatía en Ucrania: video de impactante momento)

Según relataron sus familiares, Pérez había tenido experiencia militar en Colombia y esa condición habría sido tenida en cuenta por un supuesto reclutador que lo contactó para ofrecerle incorporarse a las fuerzas militares de Ucrania. La propuesta económica habría sido uno de los principales motivos para aceptar: de acuerdo con sus allegados, le ofrecieron un salario cercano a los 15 millones de pesos mensuales.

El joven, natural del corregimiento de San José de Saco, habría viajado a Ucrania hace aproximadamente seis meses. Inicialmente, su familia desconocía que se encontraba en ese país y solo comenzó a conocer detalles de su situación cuando Pérez empezó a publicar videos en redes sociales desde zonas de combate.

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Sus familiares, al conocer el riesgo al que estaba expuesto, intentaron convencerlo de regresar a Colombia. Incluso, según contó su tío Alci Villanueva, le mostraron videos relacionados con la guerra y le insistieron sobre el peligro de permanecer en el frente de batalla. Sin embargo, el joven decidió continuar.

Qué le pasó a Ever Pérez Villanueva

La noticia que sus familiares temían finalmente llegó. Según el relato entregado por sus allegados, Ever Pérez murió el 23 de agosto de 2026, durante una operación en la región de Zaporiyia.

De acuerdo con esa versión, el colombiano salió junto con otro compañero para verificar si unos drones que presuntamente pertenecían al bando enemigo ya se habían retirado de la zona. Sin embargo, la situación habría terminado en una emboscada de fuerzas rusas.

La muerte ocurrió en una zona que, según la familia, permanece bajo control ruso. Esta situación ha complicado la recuperación del cuerpo, pues las fuerzas ucranianas no habrían podido ingresar al lugar debido al riesgo de nuevos enfrentamientos.

Familia pide ayuda para repatriar el cuerpo

Mientras en San José de Saco sus allegados realizan homenajes simbólicos, la familia intenta avanzar en los trámites para recuperar y repatriar los restos del joven.

Los familiares también buscan orientación de la Cancillería colombiana para conocer las posibilidades de repatriación y verificar las condiciones de un supuesto seguro que habría tenido durante su permanencia en Ucrania.

(Ver también: La trampa millonaria: jóvenes colombianos son reclutados para pelear en la guerra de Ucrania)

Ahora, la principal preocupación de su familia es conseguir que sus restos puedan regresar a Colombia y que Ever Pérez Villanueva pueda finalmente recibir sepultura en su tierra natal.

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