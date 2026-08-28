Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, calificó de “histórico” el pacto con Estados Unidos y agradeció al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por su disposición para avanzar en la alianza.

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Rodríguez sostuvo que el convenio permitirá incrementar considerablemente la producción de petróleo con participación de operadores privados. La dirigente venezolana describió el entendimiento como “un hito histórico en las relaciones bilaterales” entre Caracas y Washington.

El acuerdo contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos y esos proyectos tendrían un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo y requerirían inversiones superiores a 100.000 millones de dólares.

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#EnDesarrollo Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, destacó el acuerdo petrolero con Estados Unidos y aseguró que tendrá un “impacto significativo en el renacimiento de nuestra nación”. #VocesySonidos pic.twitter.com/q15seT7QCX — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 29, 2026

Además, las estimaciones oficiales apuntan a que el Estado venezolano podría recibir más de 209.000 millones de dólares en tributos a partir de estas operaciones. El plan también contempla inversiones para la recuperación y modernización de la industria petrolera.

Rodríguez presentó el acuerdo como una oportunidad para fortalecer la economía venezolana, impulsar el crecimiento y aumentar la generación de ingresos para el Estado y los trabajadores.

La mandataria encargada también sostuvo que el objetivo es consolidar a Venezuela como una potencia energética productora, aprovechando sus reservas petroleras y promoviendo el desarrollo nacional.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.