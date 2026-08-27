Por: Noticiero 90 minutos

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Claudia Lemos, comunicadora social y periodista egresada de la Universidad Autónoma de Occidente, se consolidó como una de las grandes referentes para la comunidad latina en Estados Unidos tras recibir tres premios Emmy gracias a su trabajo como productora en Univision 19 KUVS-DT. Esta emisora transmite contenido en español para las regiones de Sacramento, Stockton y Modesto, en el estado de California, y se ha convertido en un espacio clave para las historias y problemáticas de los hispanohablantes de la zona.

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Según se detalló, el primer galardón de Lemos fue otorgado en la categoría Arts/Entertainment (Spanish) - Short Form or Long Form Content, reconociendo un trabajo que resalta la creatividad y expresiones artísticas de la comunidad latina en Sacramento. El segundo reconocimiento correspondió a la categoría Continuing Coverage (Spanish), gracias a su cobertura de una explosión en una fábrica clandestina de fuegos pirotécnicos en el municipio de Esparto. El tercer Emmy llegó en la categoría Diversity/Equity/Inclusion (Spanish) - Short Form or Long Form Content por ‘Entre señas y culturas’, un especial enfocado en los desafíos que enfrentan los inmigrantes sordos del norte de California para aprender inglés y comunicarse mediante el lenguaje de señas.

De acuerdo con su testimonio citado, para la periodista caleña estos logros representan una recompensa al esfuerzo y aprendizajes diarios junto con su equipo. Expresó sentirse “con mucho ánimo de seguir adelante, de seguir trabajando y amando lo que hago todos los días”, evidenciando cómo estos premios se convierten en motor para persistir en el periodismo social.

En cuanto a sus bases profesionales, Lemos destacó el papel fundamental de la Universidad Autónoma de Occidente en su formación. Más allá de dotarla de herramientas técnicas, la institución le brindó una construcción humana que, según ella, le ayudó a fortalecer la empatía y adquirir una visión global sobre la actualidad de Colombia, Cali y el contexto internacional. Esta mezcla de aprendizaje académico y desarrollo personal continúa influyendo en su labor periodística, especialmente al abordar temas de diversidad e inclusión con mayor sensibilidad.

La trayectoria de Claudia Lemos es reflejo del impacto positivo que puede generar una formación integradora y comprometida; sus galardones hacen visible el poder transformador de las historias bien contadas en medios creados para servir e informar a las comunidades.

¿Qué trabajos de Claudia Lemos fueron premiados en los Emmy y en qué categorías?

Los trabajos de Claudia Lemos reconocidos en los premios Emmy incluyen una producción sobre las expresiones artísticas de la comunidad latina en Sacramento (categoría Arts/Entertainment en español), la cobertura continua de una explosión en una fábrica ilegal de fuegos pirotécnicos en Esparto (categoría Continuing Coverage en español) y el especial ‘Entre señas y culturas’, centrado en los desafíos de inmigrantes sordos para aprender inglés y comunicarse por señas (categoría Diversity/Equity/Inclusion en español).

¿Cómo influyó la Universidad Autónoma de Occidente en la trayectoria de Claudia Lemos?

De acuerdo con la propia Claudia Lemos, la formación recibida en la Universidad Autónoma de Occidente fue clave tanto a nivel profesional como humano, ya que no solo obtuvo habilidades técnicas para el periodismo, sino también valores como la empatía y la capacidad de comprender situaciones desde perspectivas diversas, lo que sigue marcando su forma de ejercer su oficio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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