Mientras Nepal enfrenta una emergencia que deja más de 350 muertos y 910 desaparecidos, la Cancillería de Colombia actualizó la información sobre posibles colombianos afectados.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan cifra de muertos y heridos luego de avalancha en Nepal; turistas, entre víctimas)

El Gobierno colombiano informó que, hasta el momento, no se han recibido reportes de connacionales afectados por la emergencia registrada en el norte de Nepal.

La situación se concentra particularmente en las localidades de Rasuwa, Timure, Syabrubesi y Nuwakot, en una zona fronteriza con el Tíbet. El Embajador de Colombia en India, Víctor Hugo Echeverri Jaramillo, explicó que tanto la Embajada como el Consulado Honorario de Colombia en Nepal permanecen atentos a la situación.

Lee También

“Ni la Embajada en India, ni el Consulado de Colombia en Nepal, que es honorario, hemos tenido reportes hasta el momento de colombianos afectados por esta tragedia”, señaló el diplomático.

De acuerdo con la información entregada por la Cancillería, tampoco se ha recibido hasta ahora ninguna solicitud de asistencia por parte de familias colombianas relacionada con esta emergencia.

¿En qué zona ocurrió la emergencia en Nepal?

Uno de los puntos que aclaró la Cancillería es la ubicación de la emergencia. La afectación se presenta en el norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet, por lo que las autoridades colombianas mantienen especial seguimiento sobre esa zona.

Según la información disponible para el Gobierno colombiano, Katmandú y otras zonas del centro y sur de Nepal no presentan afectaciones por este hecho.

Esta precisión resulta relevante para los colombianos que puedan encontrarse en otras partes del país asiático, dado que la emergencia no se extiende, según el reporte oficial, a todo el territorio nepalí.

El Embajador de Colombia en India, Víctor Hugo Echeverri Jaramillo, informa que, hasta el momento, no se han recibido reportes de colombianos afectados por la emergencia registrada en el norte de Nepal. La Embajada mantiene activos sus canales de atención para brindar asistencia… pic.twitter.com/uzV64W7kQ3 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 27, 2026

Cancillería mantiene seguimiento a los colombianos

La Embajada de Colombia en India y el Consulado Honorario en Nepal continúan siguiendo la situación en coordinación con las autoridades correspondientes.

La Cancillería indicó que mantiene habilitados sus canales de atención para los colombianos y sus familiares que necesiten información o asistencia relacionada con la emergencia.

Estos son los contactos informados por el Gobierno:

Teléfonos locales: (91 11) 43202100, (91 11) 43202101, (91 11) 43202102 y (91 11) 43202103.

WhatsApp para emergencias: +91 742 826 6411.

Correo electrónico: eindia@cancilleria.gov.co.

La recomendación también aplica para quienes todavía no se encuentran en Nepal: el embajador pidió a los colombianos que tengan previsto viajar hacia la zona afectada abstenerse de hacerlo, siguiendo las instrucciones de las autoridades locales.

Por ahora, el reporte oficial para los colombianos es que no hay connacionales afectados registrados, aunque la Embajada y el Consulado Honorario mantienen el monitoreo mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

La Cancillería pidió además que quienes tengan preocupación por algún familiar o ser querido que pueda encontrarse en el área afectada utilicen los canales habilitados para solicitar información o asistencia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.