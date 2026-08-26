Un video captado durante la carrera Freedom 250 Grand Prix de IndyCar, celebrada el pasado domingo en las calles de Washington D.C., mostró al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama, Melania Trump, en lo que parecía un intercambio de palabras serio o tenso.

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El clip, filmado a través del cristal de un suite VIP y sin audio audible debido al ruido de los motores, se viralizó rápidamente en redes sociales y desató interpretaciones y especulaciones sobre el contenido de la conversación.

Acá, el momento de la discusión:

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This conversation between President Trump and Melania Trump actually seemed to start out somewhat positive a few minutes before this clip starts but as you can see, it didn’t end that way pic.twitter.com/vGTHnrSmIt — Acyn (@Acyn) August 23, 2026

La carrera formó parte de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Trump y Melania hicieron una vuelta ceremonial en la limusina presidencial conocida como ‘The Beast’ antes de que el mandatario ondeara la bandera verde para dar inicio a la competencia de 250 millas.

En el video en cuestión, Melania, vestida con una blusa blanca de cuello, se inclinó hacia Trump y le habló al oído con expresión seria. Ambos parecían dialogar de forma seria; ella gesticuló y en algún momento levantó la mano.

En algunos ángulos se observó que luego se levantó y se alejó del asiento. Trump, con traje oscuro y corbata roja, respondió mirándola. Otras imágenes del mismo evento mostraron a la pareja interactuando de manera más neutra o amigable.

El medio británico Metro encargó a la lectora de labios profesional Nicola Hickling una interpretación del diálogo. Hickling, quien describió la conversación como “intensa”, transcribió lo siguiente:

Melania habría dicho “that is private and valuable text” (“Eso es un texto privado y valioso”); Trump preguntó “was it enough?” (“¿Fue suficiente?”); ella respondió “i don’t know”; él insistió “then I need to see it”; Melania dijo “Donald, listen, I’m gonna go” (“Donald, escucha, me voy”); Trump algo sobre “It’s bad news, but it’s a bad timing Melania” y luego “I’ve had enough of her” (“Ya he tenido suficiente de ella”); y ella, al final, algo como que hablaría con “ella” a la mañana siguiente.

Acá, lo que transcribió el medio mencionado:

A camera focused on Donald Trump and his wife Melania appeared to capture the pair having a brisk exchange of words during The Freedom 250 IndyCar race. According to professional lip reader Nicola Hickling – who described the conversation as ‘intense’ – here’s what was said: pic.twitter.com/ZYdr5DivSR — Metro (@MetroUK) August 24, 2026

Esta lectura de labios, publicada por Metro no ha sido confirmada por la Casa Blanca ni por la pareja, y expertos advierten que la lectura a distancia sin audio es imprecisa.

¿Por qué se habla de que otra mujer sería la culpable?

Gran parte de la especulación en redes vinculó el momento con Natalie Harp, asistente ejecutiva cercana de Trump, quien también asistió al evento. Harp ha estado bajo escrutinio mediático reciente tras la publicación de cartas personales atribuidas a ella (recogidas por CNN), en las que expresaba una fuerte lealtad hacia el presidente, frases como “You are all that matters to me” y referencias a él como su “Guardian and Protector”.

Algunos usuarios afirmaron que Melania se alejó al acercarse Harp o que hubo restricción de movimientos por parte de seguridad, pero estas afirmaciones no son confirmadas.

Acá, el momento en cuestión:

🚨WATCH: The VERY SECOND Trump signals for Natalie Harp to bring him his phone, Melania shoots out of her seat and quickly walks away. Melania wanted NO part of that interaction. That timing is DEAFENING. pic.twitter.com/HOIt3guZUe — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 24, 2026

El medio Meaww calificó de falsa la afirmación de que la pareja discutió específicamente por Natalie Harp, al señalar que el video no tiene audio, no existe evidencia que conecte la conversación con ella y no hay declaraciones oficiales que lo confirmen.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.