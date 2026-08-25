Por: France 24

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La política migratoria de Donald Trump vuelve a estar en el centro del debate, al haberse endurecido notablemente con un nuevo plan que tiene como objetivo restringir el acceso de extranjeros que buscan permanecer en Estados Unidos mediante el asilo. De acuerdo con información publicada por AP y Reuters, el enfoque más reciente de Trump se centra en la revocación de visas de no inmigrante, especialmente aquellas emitidas para negocios (B1) y turismo (B2), a personas que han solicitado o están en proceso de solicitar asilo.

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Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, confirmó que existe una coordinación activa con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para identificar a los extranjeros que, tras ingresar al país con visas temporales, posteriormente buscan permanecer de manera permanente bajo la figura del asilo. Según Pigott, este esfuerzo busca cerrar lo que consideran una laguna legal en el sistema migratorio.

El nuevo plan se aplicaría a las visas B1 y B2 emitidas desde 2016 hasta 2026 cuyos titulares hayan solicitado asilo, además de exigir a futuros solicitantes que demuestren no tener intención de pedir asilo ni de quedarse en Estados Unidos. Las visas B1 permiten la entrada para motivos de negocios y la B2 para turismo, visitas personales o tratamiento médico. Aunque el Gobierno estadounidense no precisó la cantidad exacta de visados que pretende revocar, dos documentos internos citados por AP sugieren que la cifra podría alcanzar hasta 200.000 casos, lo que representaría una revocación masiva sin precedentes en la historia del país.

Funcionarios estadounidenses citados por AP explicaron que la revocación de estas visas no implica necesariamente una deportación inmediata. En la mayoría de los casos, los solicitantes de asilo en proceso serían reclasificados, lo que provocaría la pérdida de su estatus original, aunque su permanencia dependería de nuevos procesos administrativos o judiciales. El Departamento de Estado prevé dar a conocer la decisión final y su implementación en las semanas siguientes, siempre en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional.

En el contexto de estas medidas, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, argumentó públicamente que el sistema migratorio está “saturado de solicitudes de asilo frívolas”. Además, en los últimos 18 meses, el Departamento de Estado ha revocado más de 175.000 visas, una acción impulsada principalmente por antecedentes criminales de los titulares o por su oposición pública a las políticas de Estados Unidos, especialmente en materia internacional.

Trump, además de endurecer la política de asilo, anunció la intensificación de medidas contra el llamado turismo de maternidad, refiriéndose a mujeres extranjeras que viajan a Estados Unidos para que sus hijos obtengan la ciudadanía por nacimiento, aunque sus intentos para revocar este derecho han sido rechazados por los tribunales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Donald Trump propone revocar visas B1 y B2 a solicitantes de asilo?

Donald Trump propone la revocación de visas B1 (negocios) y B2 (turismo) a quienes hayan solicitado asilo, argumentando que algunas personas utilizan estas visas de corta duración para ingresar a Estados Unidos y luego buscar la residencia permanente a través del asilo, lo que, según funcionarios como Christopher Landau, satura el sistema con solicitudes consideradas frívolas o fraudulentas.

¿Solicitar asilo tras entrar con visa de turismo conduce a deportación inmediata en Estados Unidos?

No necesariamente. Según funcionarios estadounidenses citados por AP, la revocación de la visa no implica una expulsión inmediata. Los solicitantes de asilo bajo estos visados serían reclasificados y perderían su estatus de viajeros, pero su permanencia en Estados Unidos dependerá del avance de sus procesos legales o administrativos en curso.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.